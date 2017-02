Kritik an Toleranzkoordinator

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) In einem offenen Brief hat die Barnimer Kampagne "Light me Amadeu" den Umgang mit dem Thema Antirassismus in Eberswalde kritisiert. Gerichtet ist der Brief an Kai Jahns, den Leiter der Koordinierungsstelle für Toleranz und gegen Fremdenfeindlichkeit in Eberswalde sowie Geschäftsführer der Bürgerstiftung Barnim Uckermark.

In dem dreiseitigen Schreiben werfen die Verfasser Jahns unter anderem vor, Aktivitäten und Mitstreiter sowie deren Vernetzung zu vernachlässigen. Darüber hinaus beklagt die Initiative, dass Eberswalde noch immer kein Antirassismuskonzept vorzuweisen hat. Bereits im April 2012 hatten die Stadtverordneten beschlossen, ein solches Papier zu erarbeiten.

"Die Entwicklung ist für uns seit mehreren Jahren frustrierend", erklärt Dieter Gadischke als Sprecher der Initiative zu den Beweggründen für den Brief. "Wir finden, dass die kommunale Aufmerksamkeit in Sachen Antirassismus und Antifaschismus nachgelassen hat", so der Kreisjugendwart der evangelischen Kirche im Barnim.

Die "Light me Amadeu"-Kampagne, der ihm zufolge bis zu sieben Aktive angehören, organisiert das jährliche Gedenken an Amadeu Antonio. Den Angolaner hatten 1990 Neonazis in Eberswalde erschlagen. Folgende Bemühungen um eine demokratische Kultur in der Stadt mündeten unter anderem in die Gründung der Koordinierungsstelle für Toleranz. Eberswalde teilt sich die Finanzierung mit dem Landkreis, trägt dazu 25 000 Euro im Jahr bei.

Kai Jahns sieht sich indes als falschen Adressaten für das Schreiben. "Dieter Gadischke hätte die Stadt, also die Stadtverordneten und die Verwaltung, ansprechen müssen", sagt der Toleranzkoordinator. Die gegen ihn und weitere Akteure erhobenen Vorwürfe weist er zurück. Gadischke unterstelle, "wir machen nichts oder zu wenig. Und er erkennt nicht an, was wir tun". Jahns verweist in diesem Zusammenhang auf zahlreiche Bildungs- und Theaterprojekte. Über Netzwerke wie den Runden Tisch seien Mitstreiter der Antirassismusarbeit zudem gut vernetzt.

Inhaltlich gebe er den Verfassern des Briefes teilweise recht, bezieht er sich auf das Antirassismuspapier. "Es gibt eben keine zivilgesellschaftliche Bewegung für dieses Konzept." Zwar gebe es viele Engagierte. "Die machen aber gerade etwas anderes: Sie unterstützen Flüchtlinge", so Jahns. Darüber hinaus sei der Prozess der Sensibilisierung für das Themenfeld in Eberswalde vergleichsweise weit fortgeschritten.

Bürgermeister Friedhelm Boginski (FDP) sieht dies ähnlich. Er schätze "die Arbeit zur Erinnerungskultur insgesamt als sehr gut ein", lässt er über Pressesprecherin Nancy Kersten wissen.

Boginski kommt in dem offenen Brief ebenfalls vor. Er ziehe "den Sinn der Erarbeitung des Antirassismuskonzeptes und von Unterrichtsmaterialien in Zweifel" heißt es in Bezug auf ein Gespräch im Rathaus. Auf Nachfrage zu diesem Punkt reagiert Boginski jedoch nicht.

Nicht zu verwechseln ist das Antirassismuskonzept mit einem "Konzept zur Erinnerung an Amadeu Antonio", das die Stadtverordneten ebenfalls 2012 beschlossen hatten. Es beinhaltet neben vier weiteren Punkten die Benennung des Bürgerbildungszentrums nach dem Opfer rassistischer Gewalt. Wer für das Antirassismuskonzept zuständig ist, war aber offenbar nie vollständig geklärt. 2013 bat das Parlament den Kulturbeirat, Mitglieder für eine Arbeitsgruppe zu benennen. Sie hätte das Konzept erarbeiten sollen, kam jedoch nicht zustande.

Nach einer Fachtagung Ende 2014 wurde es ruhig um das Thema. Zudem formierte sich der Kulturbeirat neu. Das Gremium Kulturschaffender, die das Parlament beraten, nahm seine Arbeit erst wieder Anfang 2016 auf. Nichtsdestotrotz habe auch der aktuelle Beirat das Konzept "auf dem Schirm", informiert Christian Schommartz aus der Gruppe der vier Vorsitzenden. Das Thema werde auf der nächsten Sitzung am 7. Februar behandelt.

Den offenen Brief hatte "Light me Amadeu" unter anderem an die Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung, die Stadt Eberswalde sowie einzelne Mitglieder des Kulturbeirates verschickt. Öffentliche Reaktionen darauf sind ausgeblieben. Dieter Gadischke berichtet von mehreren an die Initiative gerichteten unterstützenden sowie einer kritischen Reaktion. "Wir wünschen uns, dass die Koordinatoren koordinieren und die Verantwortlichen Verantwortung zeigen".