Straßenneubau unterm Wachtelturm

Hennickendorf (MOZ) Seit 2008 regelt eine Baustellenampel - Kosten rund 10 000 Euro im Jahr - auf der L 23 unterhalb des Wachtelberges den Verkehr. Damals hieß es, dass erst nach 2012 nach einem Planfeststellungsverfahren gebaut werden könne. Nun, 2017, ist es so weit. Die Sperrung der Landesstraße 23 zwischen Torfhaus und Hennickendorf ist ein deutliches Zeichen dafür, dass der Ausbau der derzeit einspurigen Fahrbahn unterhalb des Wachtelturmes und des Straßenabschnittes bis Torfhaus endlich in Angriff genommen werden wird. Die Kraftfahrer müssen dafür eine 21 Monate währende Umleitung in Kauf nehmen. So jedenfalls kündigt es des Landesbetrieb für Straßenwesen Brandenburg an.