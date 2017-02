Karten für Rockabend erhältlich

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Auf dem Wriezener Ranch-Gelände am Hafen, Heinrich-Lehmpuhl-Straße 16b, werden am 13. Mai wieder die Wände wackeln. Zwei Bands werden durch den Rockabend des Motorradvereins "Rolling Wheels MC Wriezen" führen. Zum einen haben sich "Kilminister - A Tribute to Motörhead" angekündigt. Sie haben ihre Songs der ehemaligen britischen Rockband im Gepäck. Lemmy Kilmister, der ehemalige Sänger und Bassist von Motörhead ist das Idol der Musiker. Die Einflüsse aus Punk, Hard Rock, Rock'n'Roll und Blues Rock lassen die Musiker auch in ihre Songs einlaufen. Zum anderen werden Songs von Rammstein zu hören sein. Die Auftritte sollen mit einem Feuerwerk enden.