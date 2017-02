Berühmte Köpfe aus drei Jahrhunderten

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Kleist-Museum wird am Sonntag die Ausstellung "Vernetzte Köpfe. Gleim - Goethe - Kleist" eröffnet. Gezeigt werden 30 Zeichnungen des oberfränkischen Künstlers Stephan Klenner-Otto, der mit Bleistift, Pinsel und Radiernadel Dichter und Schriftsteller aus drei Jahrhunderten porträtiert - berühmte Köpfe der gebildeten Gesellschaft. Die Schau findet statt im Rahmen eines Netzwerkprojektes des Goethemuseums Düsseldorf, des Gleimhauses Halberstadt und des Kleist-Museums, welches einen Einblick in das feine Gespinst von "Netzwerken" um 1800 gewährt.

Das Museum ergänzt die Ausstellung durch einen unvollständigen, aber äußerst interessanten und aufschlussreichen Einblick in persönliche, briefliche oder auch nur indirekte Bekanntschaften der Porträtierten. Wer wem brieflich "auf den Knien seines Herzens" begegnete, weiß man unter Kleist-Freunden vermutlich, aber wer fragte wen erstaunt "Den Beweis, daß ich Sie liebe... Gab ich etwa den noch nicht?" Eine Auswahl von Briefstellen lädt den Besucher zum Rätseln ein, wer hier innig oder distanziert, lobend oder tadelnd, lästernd oder bewundernd wem oder auch über wen geschrieben hat.

Stephan Klenner-Otto gibt während der Vernissage Einblicke in seine Arbeitsweise und zeigt an seiner Druckpresse die Entstehung von Druckgrafiken. Die Besucher können einen Probedruck mitnehmen von einer in der Kleiststadt wohlbekannten Person.

Sonntag, 11 Uhr