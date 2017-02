Mikrokredit Brandenburg kommt bei Unternehmen gut an

artikel-ansicht/dg/0/

Den "Mikrokredit Brandenburg" in Anspruch nehmen können Kleinstunternehmen ebenso wie mittlere Unternehmen bis zu zehn Jahre nach der Gründung. Das Programm richtet sich an Existenzgründer, Unternehmensnachfolger sowie an Unternehmer im Nebenerwerb. Sie können mit Hilfe des Mikrokredits beispielsweise Betriebsmittel erwerben, investieren oder Aufträge und Projekte vorfinanzieren. "In der Vergangenheit konnten gerade kleine Firmen das oftmals nur stemmen, weil sie private Geldquellen angezapft oder Lieferantenkredite bekommen haben", hob Minister Gerber hervor.

Beantragen können Unternehmen ein verzinsliches Kleindarlehen ab 2.000 Euro bis maximal 25.000 Euro. Der Kredit wird komplett in einer Summe ausgezahlt. Die Laufzeit beträgt bis zu fünf Jahre. Der Zinssatz liegt aktuell bei 1,77 Prozent. Getilgt wird in monatlichen Raten, die flexibel gestaltet werden können. Die Zeit von der Antragstellung bis zur Auszahlung des Kredits liegt im Durchschnitt derzeit bei vier Wochen.

Gestartet ist der Mikrokredit Brandenburg mit einem Fondsvolumen von zehn Millionen Euro, davon sind acht Millionen Euro Mittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung und zwei Millionen Euro Landesmittel.

Nähere Infos über das Programm unter: www.mikrokredit.brandenburg.de