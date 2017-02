Neben dem Festplatz entsteht eine Mensa

artikel-ansicht/dg/0/

Die Diskussion währt gefühlt schon ewig, dabei gibt es kaum jemanden, der die Notwendigkeit eines Neubaus bestreiten würde. Konsens herrscht sogar zur Dringlichkeit, die gegenwärtige Situation ändern zu wollen. Die ist vor allem gekennzeichnet durch den Umstand, dass die Kinder in ihren Klassenräumen oder sogar im Keller ihr Mittag einnehmen müssen.

Strittig war bislang aber der Standort des ersehnten Neubaus. Daher wurde der Stolzenhagener Planer Michael Gabbert mit einem Machbarkeitsstudie beauftragt. Abgewogen werden sollte der Bau der Mensa gegenüber der Schule auf der anderen Seite der Ernst-Thälmann-Straße (Lehrerparkplatz) oder aber ein Bau hinter den Wohnblöcken, ebenfalls auf der linken Seite der Ernst-Thälmann-Straße. Die Klosterfelder Sozialdemokraten favorisierten hingegen einen dritten Standort, nämlich hinter der Schule. "Das hat doch etwas von einem Campus", argumentierte noch jüngst Gemeindevertreter Dietmar Seefeldt (SPD) und warb dabei inständig für diese Variante.

Gleichwohl vergeblich, denn der Ortsbeirat verwarf diesen Vorschlag und entschied verbindlich, die Entscheidung solle zwischen dem Bau auf dem Lehrerparkplatz oder auf dem Areal der Garagenhöfe fallen.

Letztlich sollte sich in der finalen Debatte erweisen, dass Ortsvorsteher Klaus Pawlowski am Ende doch die Mehrheit des Ortsbeirates hinter sich bringen konnte. "Der Standort hinter den Wohnhäusern hat einen entscheidenden Nachteil: Dort stehen derzeit Garagen, und es ist keineswegs klar, ob nicht doch einer der Pächter gegen die Auflösung seines Vertrages klagt. Damit müssten wir im Zweifelsfall umfangreiche Zeitverzögerungen in Kauf nehmen", argumentierte der Ortsvorsteher. Planer Michael Gabbert erinnerte an seinen Variantenvergleich. "Es hat sich gezeigt, beide Standort sind bis auf minimale Unterschiede gleichwertig zu betrachten", merkte er an.

Die Verwaltung favorisiert den Standort Garagenhöfe, denn dort müssten sich die Planer nicht einem bestehenden Gebäudeensemble unterwerfen. Bauamtsleiter Lars Gesch trug weitere Argumente vor. "Die Garagenlösung bietet die einfachste Möglichkeit, schnell Baurecht zu bekommen und loslegen zu können. Außerdem müssten wir uns nicht mit der Straße befassen, da sie unangetastet bleibt."

Bauausschussvorsitzender Oliver Borchert entkräftete diesen Punkt: "An die Straße müssen wir nicht bauen, wir können das Gebäude von der Straße abrücken und trotzdem sicherstellen, dass sich die Zahl der Parkplätze nicht reduziert." Auch der Hinweis, schon jetzt seien abends die Parkplätze durch die Sportler belegt, überzeugte Bochert nicht. "Wir reden hier über den ländlichen Raum und nicht über Berlin-Kreuzberg. Hier findet sich doch immer ein Parkplatz."

Nachdem zuerst der Klosterfelder Ortsbeirat seine Abstimmung zugunsten des Lehrerparkplatzes vornahm, schloss sich der Bauausschuss später diesem Votum an. Die Baukosten sind mit rund 1,1 Millionen Euro veranschlagt worden. Als besonderer Vorteil der gewählten Variante gilt nun die Möglichkeit, Veranstaltungen auf dem nebenliegenden Festplatz mit den Möglichkeiten der neuen Mensa zu verbinden. Das Gebäude soll auch Räume für den Ortsbeirat bekommen und natürlich einen Sanitärtrakt.