Pole gewinnt Treppenlauf im Empire State Building

New York (dpa) Der polnische Treppenläufer Piotr Lobodzinski hat den Treppenlauf im New Yorker Empire State Building gewonnen. "Mein Plan war, herzukommen, zu gewinnen, und nie wiederzukommen", sagte der 31-jährige Athlet, der noch nie in New York angetreten ist, der Deutschen Presse-Agentur nach dem Sieg am Mittwoch. In seinen mehr als 90 Treppenläufen in den vergangenen sechs Jahren habe ihn vor allem den Lauf auf den Pariser Eiffelturm begeistert. Anders als Läufe in China oder dem Nahen Osten winkt in New York kein Preisgeld.