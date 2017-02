Erdrückende Schneelast

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) So schön die weiße Pracht die Bäume bedeckt, haben ihre Äste doch schwer dran zu tragen. An den Landstraßen und auch im Eberswalder Stadtgebiet sind teilweise ganze Kronen abgebrochen. Für Wälder hält sich der Schaden in Grenzen. Trotzdem ist es dort derzeit riskant.

Heruntergekracht: Ein Ast an der Heegermühler Straße am Ortsausgang Britz hat der Last des Schnees nicht standgehalten. Vor allem Kiefern sind von Schäden betroffen. Douglasie und Fichte brechen seltener unter der weißen Masse zusammen.

Es gibt zahlreiche Astabbrüche und solange das Tauwetter nicht eingesetzt hat, bleibt die Lage angespannt. Das teilt Eberswaldes Pressesprecherin Nancy Kersten am Mittwoch mit. Durch den starken und vor allem feuchten Schneefall sind die Bäume im gesamten Stadtgebiet mit einer erhöhten Schneelast belegt. Täglich werden mehr Schadensfälle gemeldet. Auch die Friedhöfe und der Stadtwald blieben nicht verschont, heißt es aus dem Rathaus. Tiefbauamt, gemeinsam mit dem Bauhof, Feuerwehr und Fremdfirmen arbeiten daran. Ab heute wird ein zusätzlicher Steiger eingesetzt. Eine Schadenssumme lässt sich bisher noch nicht abschätzen. Außerdem warnt die Stadt davor, sich in den kommenden Tagen in Wald, Parkanlagen oder auf Friedhöfen aufzuhalten, da weiterhin mit Astabbrüchen zu rechnen ist.

Vor allem in der Nacht zum Dienstag waren deshalb sowohl Berufs- als auch freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Ab 2Uhr mussten unter anderem Äste entfernt werden, die auf Straßen und Wege zu fallen drohten. Das berichtet Stadtbrandrat Nikolaus Meier. Die Berufsfeuerwehr war bis in den Abend mit den Schäden durch den Schnee beschäftigt. Auch zu einem Spielplatz in Westend wurden sie wegen eines abbrechenden Astes gerufen. "Mit unserer Drehleiter kamen wir da nicht heran", liest Meier aus dem Einsatzbericht. Der Platz konnte daher nur abgesperrt werden. Der Eigentümer muss eine Fachfirma beauftragen, um die Gefahr zu bannen.

Da sie auch jetzt im Winter grün sind, bieten vor allem Nadelbäume die Voraussetzung dafür, dass der feuchte Schnee an ihren Zweigen haftet. Deshalb ist auch im Landeswald Vorsicht geboten. Für den Baumbestand hat die weiße Last aber immerhin keine dramatischen Folgen. "Fünf Zentimeter mehr Schnee und es wären große Schäden entstanden", sagt Eberhard Luft, Leiter der Oberförsterei Chorin. Gerade an den Waldrändern seien Brüche zwar deutlich sichtbar. Doch stehen dort sogenannte Traufbäume, die dem Schnee aufgrund ihrer vielen Äste eine besonders große Angriffsfläche bieten. Gehe man in den Wald hinein, erscheinen die Schäden weitaus weniger verheerend. Nichtsdestotrotz hätten die Mitarbeiter der Oberförsterei bis in den Mittwoch hinein zu tun gehabt, die abgebrochenen Äste wegzuräumen. "Glück gehabt", meint Eberhard Luft.

In der Landesoberförsterei Groß Schönebeck wird der Schaden ebenfalls nicht als "katastrophal" eingestuft. "Wir haben Einzelstammbrüche, aber die tun uns im Prinzip nicht so sehr weh", sagt der stellvertretende Leiter Bernd Koch. Schwerwiegender ist das Gefahrenpotenzial für die Waldarbeiter, das sich mit der Last auf den Ästen über ihnen erhöht.

An der Seerandstraße am Werbellinsee habe es viele Abbrüche gegeben und auch im Revier Glambeck habe man zu tun gehabt, meint Koch. Der dortige Förster Bernd Borowski aber kann Entwarnung geben. "Von einer Bestandsgefährdung ist nicht auszugehen", sagt er. Einbrüche gebe es gerade in den jungen Kiefernbeständen. Douglasie und Fichte kämen aus schneereicheren Gebieten und hielten der weißen Last besser stand. Vor allem bis zu 35 Jahre alte Kiefern sind gefährdet. Ältere dürften so stark sein, dass es zumindest keine kompletten Kroneneinbrüche gibt. Denn die seien das Todesurteil für den Baum.

Die Abbrüche machen laut Jan Engel vom Landeskompetenzzentrum Forst vor allem dann Arbeit, wenn sie Wege versperren oder Wildzäune zerstören. Was den Landeswald insgesamt betrifft, hält auch er die Schäden für überschaubar. Abgerechnet wird natürlich erst am Ende des Winters. In der Saison 2015/16 seien in Brandenburg 1440 Festmeter gebrochenes Holz zu verzeichnen gewesen. Drei Millionen werden jedes Jahr geschlagen. "Sturm richtet da deutlich mehr an", so Engel.