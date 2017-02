artikel-ansicht/dg/0/

Tauche (MOZ) Kaum hatte die Gemeindevertretersitzung am Dienstagabend in Tauche begonnen war klar: Hier werden wichtige Entscheidungen vertagt. Der Tagesordnungspunkt 8, der die Diskussion und den Beschluss eines Grundsatzbeschlusses zur Übertragung der Aufgaben des Standes-, Einwohnermelde- und Gewerbeamtes an Beeskow vorsah, wurde auf die nächste Gemeindevertretersitzung verschoben, die nach jetzigem Stand am 21. Februar stattfindet.

Auch in Bezug auf den Haushaltsplan 2017, der zwar nicht auf der Tagesordnung stand, aber in den Informationen von Bürgermeister Gerd Mai zur Sprache kam, wurde von den Gemeindevertretern nur ein Fahrplan beschlossen. Der sieht vor, dass keine Entscheidung vor April getroffen wird. Gerd Mai skizzierte die nächsten Schritte: Bis Mitte Februar solle ein erster Haushaltsentwurf in der Verwaltung erarbeitet werden, der Ende Februar/Anfang März in einer Arbeitsberatung mit Gemeindevertretern vorgestellt und diskutiert werden soll. Danach solle die Beratung in den Ortsbeiräten stattfinden, sodass auf der Gemeindevertretersitzung im April der Haushalt beschlossen werden kann. Der Bürgermeister erklärte, dass in der Verwaltung derzeit Einnahmen und Ausgaben für die Gemeinderäume zusammengestellt würden. Danach könne weiter überlegt werden, wie mit ihnen zu verfahren sei. Denkbar sei beispielsweise, in die entsprechende Satzung auch eine stundenweise und nicht nur tageweise Nutzung der Räume festzuschreiben.

Simone Bänsch, Gemeindevertreterin aus Kossenblatt, zeigte sich enttäuscht - nicht über den Vorschlag der stundenweisen Nutzung, sondern darüber, dass nicht über den Haushalt gesprochen wurde. Auch im vergangenen Jahr habe der Haushalt erst im Juni auf der Tagesordnung gestanden, kritisierte sie. Andere Gemeindevertreter pflichteten ihr bei. "Wir müssen so zeitig wie möglich den Haushalt beschließen", hielt Eberhard Krüger aus Kossenblatt fest und fragte nach den Gründen. Zur Erinnerung: Die Kommunalverfassung des Landes Brandenburg sieht vor, dass der Haushalt schon am Ende des vorhergehenden Jahres beschlossen wird.

Gerd Mai erklärte, dass die Mittel für Investitionen durch das Land immer knapper würden. Vor fünf Jahren lagen diese noch bei mehr als 300 000 Euro. Im Moment beliefen sie sich auf etwa 135 000 Euro. "Um diese Mittel wird gestritten. Jeder Ortsteil hat seine Wünsche." Daneben gebe es Schulen, Kitas und die Feuerwehr. "Ich weiß, wo die Mittel in den nächsten zehn Jahren hingehen", erklärte er. Und meinte: den Brand- und Katastrophenschutz. Als weiteren unbekannten Faktor nannte Gerd Mai die Kreisumlage. Erst im März werde der Landkreis seinen Haushalt beschließen, informierte er. "Wir können nur noch laufende Verwaltung machen."

Rudolf Heger aus Falkenberg entgegnete: "Lieber mit ungenauen Zahlen rechnen, aber arbeitsfähig bleiben."