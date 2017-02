Entscheidung soll Mitte Juni fallen

artikel-ansicht/dg/0/

Für 360 zusätzliche Schüler an Kapazität wird das neue Gebäude ausgelegt sein. Geplant ist, dass nach Errichtung dort dann vorrangig die Sekundarstufe II unterrichtet wird. 990 des ermittelten Raumbedarfs von insgesamt knapp 2400 Quadratmetern entfallen auf Kursräume. Überdies sind beispielsweise naturwissenschaftliche Fachräume (360 Quadratmeter), ein 350 Quadratmeter großer Mehrzweckraum (Aula/Cafeteria) und ein Lehrerzimmer von 100 Quadratmetern vorgesehen. Schon länger leiden Schüler und Lehrer im Altbau des Gymnasiums an im Einzelfall massiver Platznot. Der Raumbedarf ist von der Schulleitung in Abstimmung mit dem Kreis ermittelt worden.

Als "ambitioniert" bezeichnete Jens Lüscher von der Brandenburgischen Stadterneuerungsgesellschaft mbH (BSG) in seiner Präsentation schon selbst den Zeitplan. Bis Mitte Februar soll der Wettbewerb veröffentlicht werden, die Auswahl der Teilnehmer einschließlich Versand der Unterlagen bis Ende März folgen. April und Mai bleiben dann zur Erarbeitung, bis 29. Mai sollen die Wettbewerbsbeiträge eingehen, damit nach einer Vorprüfung dann am 21. Juni das Preisgericht tagen könne.

Da es insgesamt um die Neugestaltung im Herzbereich des Neubaugebietes Brückenstraße auf einer Fläche von 19 500 Quadratmetern geht, wird das Verfahren gemeinsam von Gemeinde und Landkreis getragen. Die Kommune wird einen, die Kreisseite als Schulträger wegen der Bedeutung des Erweiterungsbaus im Gesamtrahmen zwei Vertreter ins ansonsten mit Fachleuten besetzte neunköpfige Preisgericht entsenden, legte Jens Lüscher dar. Auch das Land ist vertreten.

Im vorgeschalteten Auswahlverfahren sollen auf der Basis von Referenzvorhaben 15 Teilnehmer für den Wettbewerb ermittelt werden. Dies werden aufgrund der anstehenden Gliederung der Aufgabe Bewerbergemeinschaften aus Architekten/Stadtplanern und Landschaftsplanern sein. Sollte es mehr Kandidaten geben, entscheidet bei gleicher Eignung das Los. Über den Zuschlag für die Umsetzung werde dann mit dem Wettbewerbssieger verhandelt. Nur wenn es aus wichtigen Gründen keine Einigung gebe, gebe es Gespräche mit den Nächstplatzierten.

Der Kreistags-Bauausschuss will sich in seiner regulären Sitzung Mitte März noch einmal mit dem Thema beschäftigen. Das wäre genau rechtzeitig, um vor Versand der Unterlagen an die Teilnehmer noch an letzten Stellschrauben für die Auslobung zu drehen.

Nachfragen hinsichtlich der Verbindung des Erweiterungsbaus zum bestehenden Baukörper und zur Freiflächengestaltung hatte im Ausschuss vor allen Rita Nachtigall (SPD), selbst Rüdersdorferin. Man wolle da nicht zu detaillierte Vorgaben machen, antwortete Lüscher. Klar dürfte aber sein, dass der bisherige Schulhof des Gymnasiums dann nicht mehr ausreiche. Welchen Platzbedarf die älteren Schüler für die großen Pausen noch hätten, darüber müsse gegebenenfalls noch einmal ein Austausch mit der Schulleitung erfolgen. Hinsichtlich einer Anmerkung Rita Nachtigalls zum Verkehrskonzept, sagte der BSG-Vertreter, dass in dieser Planung nicht die Erschließung des gesamten Wohngebiets betrachtet werden könnte, wohl aber eine Anbindung an die Verkehrsführung im Umfeld erfolge.

Peter Stadeler (sachkundiger Einwohner) wies darauf hin, Ingenieure bei entsprechender Eignung in der Ausschreibung mit zu berücksichtigen, da sie gerade bei Punkten wie Verkehrskonzept sogar eher Fachleute als die Architekten seien. Ausschussvorsitzender Ronny Kelm (SPD) wiederum hält gerade für die Besetzung des Preisgerichts auch einen Innenarchitekten für wichtig, der sich mit Punkten wie Menschenströmen in Gebäuden besonders auskenne, da es um eine Schule gehe. Dies, so Lüscher, sei ebenso schon auf der Agenda wie die von Kelm angeratene Bepunktung der einzelnen Anforderungen im Verfahren.

"Die Komplexität des Verfahrens ist uns bewusst", räumte Beigeordneter Rainer Schinkel ein. Es sei aber so die beste Variante, "alles andere würde es noch komplizierter machen". Am Ende müssten sich Kommune und Kreis aber einig sein.