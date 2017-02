Auszeit vom Schmerz

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Was wünschen sich Kinder, die nicht mehr lange zu leben haben? Manche wollen ihren Lieblings-Star treffen, andere etwas Nützliches für den Alltag. Das Kompetenznetzwerk Löwenkinder, das im März zweijähriges Bestehen feiert, versucht, diese Wünsche in die Tat umzusetzen.

Als Axel Schulz die Kinderarzt-Praxis am Kleistpark betritt, knabbert Daniel Sonntag gerade Kohlrabi. Der Ex-Profiboxer und heutige Botschafter der Löwenkinder umarmt den schwerkranken 27-Jährigen zur Begrüßung und fragt: "Was kann denn nun dieses Ding?" Axel Schulz meint den Rollstuhl, in dem Daniel sitzt. "Das ist der BMW unter den Rollstühlen", erklärt die Palliativ-Krankenschwester Carola Lindner, die sich seit einem Jahr um Daniel kümmert. Sein Vater Jörg sagt: "Das ist wirklich eine Riesenhilfe für uns."

Eineinhalb Jahre lang hatte die Familie um diesen Rollstuhl gekämpft. Sie braucht ihn für jeden Ausflug mit Daniel. Ohne war er immer wieder gestürzt. Wichtig war jedoch, dass dieser individuell anpassbar ist, weil Daniel für einen normalen Rollstuhl zu schmal ist. Die Krankenkasse weigerte sich jedoch, einen solchen, 2000 Euro teuren sogenannten Adaptiv-Rollstuhl zu genehmigen.

Jörg und Heike Sonntag gingen in Widerspruch. Die Firma Reha-Tec aus Müllrose half mit einem Leihgerät zur Überbrückung. Doch als sich das alles hinzog und die Familie das Gefühl hatte, ihr läuft die Zeit davon, wandte sie sich an die Löwenkinder - ein Kompetenznetzwerk für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die an schweren oder lebensverkürzenden Erkrankungen leiden. Daniels Krebserkrankung war da schon wiedergekehrt.

Seit seinem 13. Geburtstag leidet er an einem unheilbaren Gehirntumor. Durch eine Operation hat er sein Augenlicht verloren. Seine geistigen Fähigkeiten haben über die Jahre stark nachgelassen, oft ist er kaum ansprechbar. Wie lange er noch zu leben hat, kann niemand sagen. Umso glücklicher war die Familie, als sie den neuen Rollstuhl vergangene Woche in Empfang nehmen konnte. Das Löwenkinder-Team, das in der Region rund 60 Kinder betreut, hatte dafür Norbert Leitzke von der Frankfurter Kindervereinigung um Hilfe gebeten. Dieser hatte die benötigten Mittel im Kindernothilfefonds des Deutschen Kinderhilfswerkes beantragt.

Der Adaptivrollstuhl für Daniel ist einer von einer ganzen Reihe besonderer Wünsche, die von den Löwenkindern erfüllt werden konnten. "Wir versuchen damit Freude in das Leben der Kinder zu bringen, das sonst oft von Krankheit und Schmerz bestimmt ist", sagt Löwenkinder-Koordinator Axel Geisler, der die "Aktion Kinderwünsche" als Ergänzung zum regulären Angebot des Kompetenznetzwerkes betrachtet, das beispielsweise Trauerberatung oder Klangtherapie beinhaltet.

So konnte die zehnjährige Martha, die ab der Hüfte abwärts gelähmt ist, ein Konzert von Helene Fischer besuchen. Die Sängerin schrieb sogar eine kleine Botschaft auf ihren Rollstuhl. Für die schwerkranke zweijährige Laura konnte zusammen mit ihren Eltern und Geschwistern, ein Kurzurlaub auf dem Erlebnishof Beeskow organisiert werden. Beides wurde durch Spendenmittel ermöglicht.

Weitere Kinderwünsche sind gerade in der Vorbereitung. Die neunjährige Leandra wünscht sich einen Foto-Termin mit einer Schlange. "Ich versuche gerade, mit dem Berliner Tierpark darüber zu verhandeln", erzählt Axel Geisler. Ein anderes Projekt ist eine Fahrt an die Ostsee mit insgesamt 25 Löwenkindern. 7000 Euro sind dafür notwendig. Bislang kamen über 4700 Euro zusammen, wie ein Spendenbalken auf der Internetseite der Löwenkinder anzeigt.

Jörg und Heike Sonntag sind jedenfalls überglücklich mit dem neuen Rollstuhl. Besonders tief berührt habe sie, wie viele Menschen sich bei ihnen gemeldet hätten, nachdem das gemeinsame Foto mit Axel Schulz im Internet aufgetaucht war. Auch Daniel hat das Treffen mit dem ehemaligen Schwergewichtsboxer stark beeindruckt: "Das verarbeitet er jetzt noch wochenlang", sagt sein Vater.