Sparkasse eröffnet Ausweichquartier

Bad Freienwalde (MOZ) Die Sparkasse Märkisch-Oderland eröffnet am Montag ein Beratungscenter in der Uchtenhagenstraße 25-27 in Bad Freienwalde direkt neben der Nikolaikirche. Die Bank hat Wände ziehen lassen, sodass der ehemalige Verkaufsraum eines Bekleidungsgeschäftes in mehrere Zimmer aufgeteilt wurde. "Wir haben sechs Beratungsräume geschaffen", sagte Pressesprecherin Gabriele Lehmann. Noch stehen Umzugskisten in den Räumen. Auch Filialleiterin Annett Schirrmeister räumte am Mittwoch ihren Schrank wieder ein. Die Möbel waren zwischengelagert worden. Ein Büro sei mit extra breiter Tür für Behinderte ausgestattet. "Am Eingang bauen wir noch eine Rampe", sagte Tilo Braun-Wangrin vom Servicebereich Gesamtbanksteuerung.