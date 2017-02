Noch ein Modeladen schließt in Oranienburgs City

artikel-ansicht/dg/0/

Christa Wohlfarth will nach einem intensiven Arbeitsleben einen Gang herunterschalten. "Ich werde in diesem Jahr 65", antwortet die Geschäftsinhaberin auf die Frage, warum sie ihren Laden schließe. Sie habe in ihrem Leben genug gearbeitet und wolle sich bald zur Ruhe setzen. Allerdings wird es für die Geschäftsfrau noch längst nicht ruhig. Denn ihr Geschäft in der Reichsstraße in Berlin-Charlottenburg will die Marwitzerin zunächst weiterführen.

Die Zeiten für Modegeschäfte seien schwierig geworden, sagt die 64-Jährige. Problematisch wurde es aus ihrer Sicht, als Markenhersteller wie Gerry Weber eigene Filialen eröffneten. Von der konkurrierenden Online-Bestellung spricht Christa Wohlfarth gar nicht. Die meisten ihrer Kundinnen sind über 40 Jahre alt und kaufen nach alter Gewohnheit: stöbern, anfassen, anprobieren. In dem Laden von Christa Wohlfarth, in dem auch Änderungen möglich sind, ist die Auswahl noch groß. Viele bekannte Marken hat sie im Angebot, sie alle stehen für Qualität. Allerdings seien nur wenige Kunden heute noch bereit, den reellen Preis zu zahlen. Schnäppchenläden und Rabattaktionen wirken sich auf das Einkaufsverhalten aus. Bei Nansen-Mode sind die Blusen und Blazer jetzt zum halben Preis zu haben. Christa Wohlfarth holt eine Jacke hervor, die jetzt nur noch 50 statt vormals 239 Euro kostet.

Die Bernauer Straße ist aus Sicht der Geschäftsfrau ein "sehr gutes" Pflaster. Immerhin hat Christa Wohlfarth Erfahrung seit 1993. Damals übernahm die gelernte Betriebswirtin, die bis zu ihrer Entlassung kurz nach der Wende Abteilungsleiterin beim VEB Lokomotivbau Elektrotechnische Werke "Hans Beimler" in Hennigsdorf war, von einer Freundin das bereits nach der Wende eröffnete Geschäft M&M Moden und nannte es fortan C&T Fashion, wobei die Buchstaben für ihren und den Vornamen ihres Mannes Thomas standen. Der Laden zog 1995 in die Mittelstraße, parallel eröffnete ein zweites Geschäft in der Bernauer Straße. Die Filiale in der Mittelstraße wurde 2003 geschlossen. Christa Wohlfarth betrieb außerdem Filialen in Falkensee, Nauen und Brandenburg und verkaufte zeitweilig auch im Hennigsdorfer Ziel-Center. In Spandau übernahm sie 2001 ein seit 80 Jahren bestehendes Bekleidungsgeschäft, das sie vor zwei Jahren schloss. Den Namen Nansen übernahm sie bei einer Fusion. "Das alles war zu viel Arbeit", sagt die Geschäftsfrau, die zwischenzeitlich auch den Laden in Charlottenburg übernahm, den sie nun zunächst weiterführen möchte. Bis April will sie noch Waren verkaufen.

Noch gebe es keine Interessenten für das Ladenlokal, sagt der Vermieter, Woba-Geschäftsführer Bernd Jarczewski. Zumindest fehlen den Oranienburgern Bekleidungsgeschäfte, wie eine Online-Umfrage im vergangenen Jahr ergab. Allein in der Stralsunder Straße hatten 2016 zwei Modegeschäfte geschlossen. Die Läden stehen weiterhin leer.