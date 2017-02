artikel-ansicht/dg/0/

Fällt auch wegen seiner Kleidung auf: Mit dem Kollar - dem weißen in den grauen Hemdkragen eingesetzten Streifen - ist Johannes Schaan auch in Hennigsdorf unterwegs.

"Der Glaube war immer da", blickt der gebürtige Moabiter auf Kindheit und Jugend zurück. Ist also etwas dran am Klischee, dass ein katholischer Pfarrer sich früh berufen fühlt, ein ernstes, entsagungsreiches Leben zu führen? Johannes Schaan widerspricht dem. "Ich war ganz normal und verrückt." Wobei er dieses Verrücktsein auf Fußballspielen, Partys und ein erstes Verliebtsein bezieht. Aber da gibt es noch eine Liebe, die immer da war: die zu Gott. "Das Gebet war für mich immer was besonderes."

Ein Leben als Priester, dieser Gedanke sei ihm immer mal wieder durch den Kopf geschossen. Ebenso aber spürte der junge Mann den Wunsch: "Eine Familie zu haben, das wäre schön." Und da die katholische Kirche das einem Pfarrer verbietet, bewarb sich Schaan in Berlin fürs Ingenieursstudium.

Was dann geschah, versteht der Atheist wohl als Zufall. Der Christ könnte von einem Fingerzeig Gottes sprechen: Schaan hatte schlichtweg vergessen, den Wehrdienst zu verweigern und wurde zwei Wochen vor Studienbeginn eingezogen. Während seiner Zeit als Sanitäter bei der Bundeswehr kehrte er seine Lebensplanung um. Es war eine Reise ins Heilige Land, zu den Wurzeln des christlichen Glaubens. Und es war die nicht erwiderte Liebe zu einer Frau, die ihn spüren ließ: "Gott meint es ernst mit dir."

Es folgten mehr als zehn Lehr- und Studienjahre, die ihn schließlich nach Hennigsdorf führten. Als Kaplan - die Berufung zum Pfarrer steht bevor - bietet er den Gläubigen in der Stadt, in Velten, Kremmen und Oberkrämer etwas Besonderes: In der katholischen Kirche sind Priester in den Mitdreißigern fast so etwas wie Goldstaub.

Ein junger, ein engagierter Pfarrer. Einer, den die Gemeinde schnell liebgewonnen hat. Einer, der Jugendliche damit beeindrucken kann, die Siegertrophäe einer Fußballmeisterschaft der Vatikanstadt mit errungen zu haben. Einer also, der die Gemeinde umdrehen, modernisieren, zu neuen Ufern führen wird?

Jein. Johannes Schaan ist ein Mann Gottes, der die Vermittlung des Glaubens Tag für Tag in den Mittelpunkt stellt. Das schließt nicht aus, mit der Gemeindejugend zu einem spannenden Ferientrip aufzubrechen, Faschingpartys zu feiern oder Geschick auf dem Bolzplatz zu beweisen. Praktisch gelebter Glaube besitzt viele Facetten.

So alltagsnah sich Schaan hier zeigt, ein Aufbruch der katholischen Kirche zu neuen Ufern, wie ihn sich viele katholische Laien wünschen, ist damit nicht verbunden. Beispiel wiederverheiratete Geschiedene: Die wünschen sich, von der katholischen Kirche nicht mehr als Christen zweiter Klasse behandelt zu werden. Sie möchten sich nochmals christlich trauen lassen oder am Abendmahl teilnehmen dürfen. Andere halten es für an der Zeit, dass auch Frauen zu Priestern geweiht werden. Dem erteilt der im Gespräch so locker wirkende Kaplan eine klare Absage. Seine Stimme wird ernst, fast sogar etwas hart, wenn er unterstreicht: "In grundsätzlichen Dingen hat sich in der katholischen Kirche nichts geändert und wird sich auch nichts ändern. Der Glaube wird sich nicht ändern."

Einerseits weiß sich Schaan damit im Denken konform mit den meisten Christen - ob evangelisch oder katholisch. Die vor 2 000 Jahren gelegten Grundfesten der christlichen Weltanschauung - zu denen die weitaus älteren Zehn Gebote gehören - will kaum jemand über Bord werfen. Aber kann alles aus Jesu Zeiten eins zu eins auf die heutige Zeit übertragen werden? Schließlich hat der heutige Alltag nichts mehr mit dem zu Christi Zeiten gemein. Auch ein Konservativer - und als ein solcher sieht sich Schaan in der katholischen Kirche - weiß das. Wie antwortet da ein Mann Gottes, wenn er erklären soll, ob sich ein Katholik an das Gebot der sexuellen Enthaltsamkeit vor der Ehe halten soll. Der Priester mit dem modischen Bart und der Kurzhaarfrisur vermeidet ein direktes Ja oder Nein. Stattdessen schaut er auf die eigene Herkunft: "Ich bin unehelich geboren. Trotzdem hat mich Gott zum Priester gerufen." Und er sagt: "Wenn ich den Sinn eines Verbots nicht mehr sehe, macht es keinen Sinn."

Ist dann auch das Verbot, Frauen vom Priesteramt auszuschließen, überholt? Schaans "Nein" kommt schnell und wirkt, als setze er drei Ausrufezeichen, ehe er sich auf Jesus beruft. Schließlich habe dieser die zwölf Apostel als seine Boten des Christentums auserwählt. "Und er tat das, obwohl in dieser großen Runde auch Frauen saßen. Christus hat diese Schranke im Priestersein eingesetzt." Würde aber ein Jesus in heutiger Zeit noch so entscheiden?

Diese großen Streitfragen der katholischen Kirche können weder Kaplan Schaan noch seine Hennigsdorfer Gemeinde klären. Vor Ort zählt: Mit Johannes Schaan leitet ein junger, engagierte Pfarrer ihre Gemeinde. "Ich freue mich jeden Tag über meinen Pfarrer", sagt mit munterer Stimme die Pfarrsekretärin. Und die ist nicht katholisch.