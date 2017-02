Testfall Warmbierhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Letschin (MOZ) Die Bausubstanz des seit 25 Jahren denkmalgeschützten "Warmbierhauses" in Letschin ist nicht zu retten. Das haben Master-Studenten der Berliner Beuth-Hochschule nachgewiesen. Wegen der Bedeutung des Gebäudes für Letschin empfehlen sie aber einen Wiederaufbau.

Einwohner, Abgeordnete und Baufachleute aus Letschin waren am Dienstag in die Letschiner Gemeindeverwaltung gekommen, um zu erfahren, ob das "Warmbierhaus", das zu den ältesten des Dorfes gehört, gerettet werden kann. Die Antwort der Master-Studenten, die sowohl den baulichen Zustand als auch die wirtschaftlichen Aspekte eines Wiederaufbaus untersuchten, ist ganz klar: Es ist nicht zu retten.

Das zwischen 1820 und 1830 vom Baumeister August Scharwenken errichtete Gebäude war wegen der ortsbildprägenden Bedeutung und seiner typischen Architektur vor 25 Jahren als Denkmal eingetragen worden. Seit den 1980er Jahren steht es leer und verfällt. Diesen Verfall haben die Studenten sehr genau dokumentiert. Manche Bereiche sind überhaupt nicht mehr zu betreten. Dass das Dach überhaupt noch drauf und der gesamte Dachstuhl noch nicht eingefallen ist, grenzt an ein Wunder. Starke Verrottung, um bis zu 15 Zentimeter nach außen kippende Wände, Frostschäden, "eingezogene Vegetation" und Aussandung waren die Begriffe, mit denen die Studenten ihre Dokumentation kommentierten. Bei ihren Untersuchungen hatten sie mitunter ein ziemliches Wagnis unternommen. Denn der Einsturz kann nur eine Frage der Zeit sein. Ihr Fazit: Das Haus muss zurückgebaut werden.

In diesem Fall verliert das Warmbierhaus natürlich auch seinen Denkmalstatus. Dies wäre, darauf machte Ute Büttner vom Bauamt aufmerksam, dann ein längerer Prozess. Aber das Ergebnis stünde fest. Denn eine schützenswerte Substanz gibt es schon jetzt nicht mehr.

Prof. Jens Kickler machte jedoch auf zwei Aspekte der Unterschutzstellung aufmerksam - die Bedeutung des Hauses für das Ortsbild Letschins und die besondere Architektur. "Was wäre denn", so fragte er, "wenn sich die Denkmalpflege darauf einließe, bei einem Wiederaufbau des Hauses genau darauf Rücksicht zu nehmen und genau unter diesen Aspekten die Förderung dieses Wiederaufbaus zu befürworten? Natürlich könnte man den Aufbau auch so vornehmen, dass man das Gebäude Stück für Stück abträgt und gleichzeitig den Neubau vornimmt. Das Ergebnis wäre aber dasselbe: Vom alten Haus bliebe nichts übrig und der Neubau wäre etwas anderes. Warum kann man sich dann nicht gleich darauf einlassen und einem Neubau unter Denkmalpflege-Aspekten wagen?"

Voraussetzung dafür wäre natürlich die Kommunikationsbereitschaft des Landesamtes für Denkmalpflege. Damit hatte Carsten Schmidt, seit 2012 Eigentümer der Immobilie, bislang keine so guten Erfahrungen gemacht. "Als ich vor Jahren wegen des Zustandes des Gebäudes das Landesamt um Stellungnahme gebeten hatte, habe ich keine Antwort bekommen", informierte er.

Für den Wiederaufbau, der von den anwesenden Abgeordneten und Einwohnern Letschins sehr begrüßt würde, haben die Studenten mehrere alternative Vorschläge gemacht. Sie untersetzten ihre Vorschläge auch mit Kostenberechnungen. Der Wiederaufbau ohne Denkmaschutzaspekte wie Biberschwänze, Holzfenster und Holztreppe würde maximal rund 400 000 Euro, minimal rund 295 000 Euro kosten. Dabei könnten in den beiden Etagen jeweils zwei Ferienwohnungen eingerichtet werden.

Bei einem Wiederaufbau unter Denkmalschutzaspekten würde die teuerste Variante 433 000 Euro kosten, die preiswerte 333 000 Euro. Auch für einen Wiederaufbau der verfallenen Scheune wurden Vorschläge gemacht. "Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Studenten", erklärte Letschins Ortsvorsteher Manfred Neubauer. Er hofft, dass es zu einer Abstimmung mit den Denkmalpflegern kommt.