Smyrna (dpa) In einem Gefängnis im US-Bundesstaat Delaware ist es am Mittwoch (Ortszeit) zu einem Gefangenenaufstand gekommen. Einige Häftlinge nahmen stundenlang andere Insassen sowie vier Gefängniswärter als Geiseln, sagte ein Polizeisprecher in Smyrna. Zwei Bedienstete wurden später freigelassen, einer von ihnen musste verletzt ins Krankenhaus. Am späten Abend waren noch zwei weitere Aufseher in der Hand der Geiselnehmer.