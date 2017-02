Neuglobsow: Runter von der Couch!

artikel-ansicht/dg/0/

Neuglobsow (GZ) Kindern Beine machen, sie für Bewegung an der frischen Luft begeistern - das ist Ziel des Vereins Laufpark Stechlin. Im Juli soll deshalb das erste Laufcamp in Neuglobsow stattfinden - für 8- bis 13-Jährige.

Die Idee dazu kommt von Maria Brehe und einer Lauffreundin, wie sie sagt. Eine Aufgabe ihres Vereins Laufpark Stechlin sei, die Jugend zu fördern. "Was liegt da näher, als ein Laufcamp für Kinder zu veranstalten", sagt Maria Brehe. Es sei eine Arbeitsgruppe gegründet worden, der neben Brehe Renate Schulz, Sylvia Degebrodt und Mandy Hochmann angehören. Die Frauen erarbeiteten ein Konzept und suchten nach einer Unterkunft für ihren Lauf-Nachwuchs. Von der Tauchbasis in Neuglobsow bekamen sie sofort eine Zusage, erzählt Maria Brehe. Übernachten am schönen Stechlinsee, ein erfrischendes Bad zwischen den Waldläufen - sollte das Wetter stimmen, ideal für ein Wochenende im Sommer.

Wie fit die Kinder sind, die sich zum Laufcamp anmelden, werde darüber entscheiden, welche Strecken überwunden werden. Das werde sich an dem Wochenende im Juli zeigen. Fest steht, dass die erste Erkundungstour und das Lauf-Abc am Anreisetag absolviert werden. Der zweite Tag beginne mit Theorie. Welche Muskelgruppen werden beim Laufen beansprucht? Welche Übungen helfen gegen Verkürzungen? Diese Fragen wird eine Sportlehrerin beantworten. Trockene Theorie - einen ganzen Tag lang? Nein, natürlich nicht. Der zweite Tag sei der Tag der Spaßolympiade. Schließlich soll es nicht nur ums Laufen gehen, sagt Brehe. Es soll ein erlebnisreiches Wochenende werden. Nichtsdestotrotz sollen die Kinder auch Gelegenheit haben, das Lauf-Abzeichen des Deutschen Sportbundes zu absolvieren, sollten sie Interesse zeigen. Dabei geht es laut Maria Brehe vor allem um Ausdauer, nicht um Leistung auf Zeit. Mindestens 30 Minuten Durchhalten müsse ein Läufer für ein solches Abzeichen. Das sei aber nur Nebensache während des ersten Laufcamps.

Statt findet es vom 14. bis 16. Juli für maximal 15 Teilnehmer. Drei Betreuer werden sich Tag und Nacht um die Kinder kümmern. Die Regio-Nord will sich laut Maria Brehe zudem um einen Rettungsschwimmer bemühen. Der könnte von der Sportschule in Lindow kommen.Dieses erste Camp solle klein gehalten werden, um erste Erfahrungen zu sammeln, erläutert Brehe. Sollte es gut angenommen werden, ist eine Wiederholung angedacht.

Anreise ist am Freitag ab 16 Uhr, die Abreise für den darauffolgenden Sonntag ab 11 Uhr geplant. Sollte Bedarf bestehen, werden die Kinder auch am Granseer Bahnhof abgeholt. Die Verpflegung übernimmt der Verein, es wird frisch gekocht. Die Kosten inklusive Vollverpflegung, Unterkunft und Programm betragen 50 Euro pro Kind.

Wer Interesse hat, sollte sich per E-Mail beim Laufpark Stechlin anmelden: camp-laufpark-stechlin@gmx.de, Eltern erhalten eine Bestätigung, bevor der Betrag überwiesen werden muss.