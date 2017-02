Für eine familienfreundliche Stadt Kremmen

artikel-ansicht/dg/0/

Arens sitzt als Nachrücker der ausgeschiedenen Stadtverordneten Sonja Karas erst seit Dezember in der Kremmener Stadtverordnetenversammlung (SVV). Doch der beruflich als Tankstellenbetreiber aktive 50-Jährige ist beileibe kein Politik-Neuling. Bis 2011 bei der FDP beheimatet, war er unter anderem Fraktionsvorsitzender der Liberalen im Kreistag Oberhavel. Seit einigen Jahren in Kremmen wohnend, möchte er sich nun mit voller Kraft und klaren Zielen in die Stadtpolitik einbringen. "Meine Priorität liegt dabei ganz klar auf Ideen und Maßnahmen für ein familienfreundliches Kremmen", so der Bündnisgrüne.

Arens, einziger Abgeordneter seiner Partei im Kremmener Stadtparlament, setzt dabei auf die bisher schon bestehende Fraktionsgemeinschaft mit der SPD. Beim Pressegespräch, zu dem er am Mittwoch einlud, ist deshalb ganz bewusst auch der SPD-Fraktionschef Peter Winkler dabei. Schnell wird klar, dass sich die Sozialdemokraten durch den politikerfahrenen Arens eine Belebung der eigenen Arbeit erhoffen. Das sei auch dringend nötig, schätzt Winkler durchaus selbstkritisch ein. Die SPD habe sich in den vergangenen Jahren - auch im Bewusstsein, ja den Bürgermeister zu stellen - zu oft zu ruhig, zu inaktiv im Stadtparlament gezeigt.

Das soll nun vorbei sein. Als ersten Schritt habe man sich vorgenommen, wieder mehr eigene Anträge in die SVV einzubringen, so Winkler. Ganz im Sinne der familienorientierten Ausrichtung, die Jörg Arens formuliert hat, werden das bei der Sitzung des Parlaments in der kommenden Woche zwei Anträge sein, die jungen Menschen verstärkt eine Ausbildung bei der Kommune sichern sollen. So sollen die Stadtverordneten beschließen, dass zukünftig pro Jahr mindestens ein Jugendlicher direkt in der Verwaltung ausgebildet wird. "Wir hatten in Kremmen im Rathaus schon einmal drei bis vier Auszubildende, momentan nur noch einen. Das müssen wir ändern", so Arens. Winkler erläutert den zweiten, ergänzenden Antrag, der jährlich explizit mindestens einem weiteren Schulabgänger der Kremmener Goethe-Oberschule einen Ausbildungsplatz in der Kommune sichern soll - sei es in den Kitas, dem Bauhof oder der Verwaltung.

Bei so vielen politischen Gemeinsamkeiten stellt sich die Frage, ob der Bündnisgrüne denn auch inhaltliche Unterschiede zu seinen sozialdemokratischen Kollegen sieht. Auch da positioniert sich Arens sehr klar: "Dass es in Kremmen bis heute keine Windräder gibt, halte ich für einen Fehler." Die Energiewende sei eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, aus der sich einzelne Kommunen nicht heraushalten könnten.

Einer Meinung sind Winkler und Arens beim Kampf gegen Rechts. Bei der nächsten Kommunalwahl in zwei Jahren gehe es auch darum, den Rechtspopulisten der AfD so wenig wie möglich Raum einzuräumen. "Das schaffen wir vor allem dann, wenn es uns gelingt, Kremmen zu einer Stadt mit Zukunft gerade für junge Leute weiterzuentwickeln", so Arens.