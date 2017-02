Hennigsdorf wächst kaum noch

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Auch 2016 war für Hennigsdorf ein ausgesprochen geburtenfreudiges Jahr. Mit 242 Babys kamen nur 13 weniger als im Rekordjahr 2015 auf die Welt. Damit steht das vorige Jahr von den Geburten her seit der politischen Wende an zweiter Stelle. Allerdings wird die Diskrepanz beim natürlichen Saldo - die Differenz zwischen Geburten und Sterbefällen - immer größer. Seit 2011 steigt dieser Wert kontinuierlich und hat 2016 mit einer Differenz von 165 den bislang höchsten Wert erreicht. Das liegt daran, dass mit 407 Beerdigungen der höchste Wert seit 1989 erreicht wurde.

Dass die Einwohnerzahl unterm Strich dennoch geringfügig gestiegen ist - um ganze 15 Hennigsdorfer auf 26 555 - liegt an der positiven Wanderungsbewegung. 1 594 Menschen wählten die Stadt als ihren neuen Erstwohnsitz. Hingegen zogen nur 1 414 Bewohner weg. Unterm Strich ist das ein Zuwachs von 180 Einwohner. Wie hoch davon der Anteil der im Flüchtlingsheim Stolpe-Süd lebenden Asylbewerber liegt, ist der vom Rathaus vorgelegten Statistik nicht zu entnehmen. Allerdings hatte Bürgermeister Andreas Schulz (SPD) jüngst erwähnt, dass der Wanderungsgewinn nur zum Teil durch die Flüchtlingszahlen beeinflusst werde.

Obwohl Hennigsdorf einen schwierigen Wohnungsmarkt besitzt - die großen Vermieter sprechen von Vollvermietung - sind auch im vorigen Jahr 1 009 Hennigsdorfer innerhalb der Stadt in eine andere Wohnung gezogen.

Für eine Überraschung sorgt die ausgesprochen hohe Zahl an Eheschließungen. Mit 193 Trauungen wurde erstmals an der 200er-Marke gekratzt. Die Stadt kann also hoffen, dass der Babyboom mittelfristig anhält.

Überraschen dürfte für eine kleine Stadt wie Hennigsdorf, dass auch zehn gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften - von den Betroffenen oft salopp Homo-Ehe genannt - geschlossen wurden. In den Vorjahren waren es drei bis vier Paare gewesen, die diesen Schritt gingen.