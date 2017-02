Wasserkraft kontra Bootssteg

artikel-ansicht/dg/0/

Als Martin Ross Mitte der 1990er-Jahre ein Grundstück am toten Nebenarm der Havel kaufte, da war der Fluss in Bredereiche noch zweigeteilt. In einem Durchlass wurden die Boote geschleust, im anderen wurde durch ein Wehr der Wasserstand reguliert. Ross sah es als gute Gelegenheit an, im dritten, dem toten Arm, einen Bootscharterbetrieb aufzubauen. Ohne Strömung ließen sich die Boote leicht befestigen. Er pachtete den Gewässerrandstreifen und einen Teil der Wasserfläche vom Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) Eberswalde und errichtete einen genehmigten Steg. Anschließend zog er mit seinem Charterbetrieb von Fürstenberg nach Bredereiche um.

Dann aber brachten zwei Entwicklungen wieder Leben in den abgestandenen Gewässerarm - und der Ärger von Martin Ross begann. Zum einen wurde im Jahr Sommer 2000 in dem viele Jahrzehnte lang zugeschütteten dritten Durchbruch ein Wasserkraftwerk errichtet. Zum anderen baute das WSA im Herbst 2000 seinen Stützpunkt neben der Schleuse aus, baggerte dafür den Grund des toten Armes aus und befestigte teilweise das Ufer.

Für Martin Ross waren dies letztlich die Entwicklungen, die zum Aus für seinen Betrieb geführt haben. Die Strömung habe den Grund immer weiter abgetragen und den Bootssteg immer mehr freigelegt. Statt anfangs mit zwei bis drei Metern standen die Balken zuletzt nur noch etwa einen Meter tief im Grund. Und auch das Festmachen der Boote sei durch die stärkere Strömung immer mehr erschwert worden. Im Jahr 2005 legte Ross die Steganlage vorübergehend still. Mehr als zehn Jahre ist das her. Der Steg ist seit 2008 nicht mehr da.

Ein alter Hut? Mitnichten. Verwaltungs- und Zivilgerichte müssen sich derzeit mit verschiedenen Rechtsfragen rund um diese Entwicklungen beschäftigen. Denn Martin Ross will die Ungerechtigkeiten, die ihm aus seiner Sicht widerfahren sind, nicht hinnehmen und klagt. Er will zumindest entschädigt werden für Behördenentscheidungen, die aus seiner Sicht rechtswidrig waren und bei denen er sich und seine Interessen weitgehend außen vor gehalten sieht.

Bereits das Wasserkraftwerk, sagt Ross, hätte um die Jahrtausendwende gar nicht den Betrieb aufnehmen dürfen. Denn eine geforderte wasserrechtliche Erlaubnis hat damals nicht vorgelegen. Stattdessen glaubte der Landkreis, dass das WSA sein Recht, Wasser anzustauen, an den Betreiber verpachtet hatte, und diese Erlaubnis deshalb entbehrlich war. Das Problem war nur, dass ein solches Staurecht für Bredereiche - anders als für Zehdenick - gar nicht bestand und man es deshalb auch nicht verpachten konnte. Das erkannte auch das WSA viele Jahre später. Warum es zunächst vom Gegenteil ausging, beantwortete es auf Nachfrage dieser Zeitung nicht.

Mit seiner Meinung zur fehlenden Erlaubnis steht Ross nicht allein. Als im November 2016 vor dem Verwaltungsgericht Potsdam über die Anlage verhandelt wurde, fand auch der Vorsitzende Richter, dass eine wasserrechtliche Genehmigung schon von Anfang an hätte bestehen müssen. Erfolg hatte Ross vor Gericht dennoch nicht, das Verwaltungsgericht wies vor zwei Monaten seine Klage ab: Weil ihm der Uferrandstreifen nicht gehöre, sei er auch kein Gewässeranlieger und sei deshalb nicht in seinen Rechten verletzt.

Darum aber war es Ross vor allem gegangen: Er wollte an Verfahren, die seinen Charterbetrieb betreffen, beteiligt werden. Sein Vater hatte deshalb 2009 Bewegung in die für ihn unbefriedigende Situation gebracht und sich mit Petitionen an Bundes- und Landtag gewandt. Nunmehr wurde das längst überfällige Erlaubnisverfahren durch den Landkreis Oberhavel durchgeführt. Aber Ross staunte nicht schlecht, dass er erst beteiligt werden sollte, dann aber doch wieder außen vor war.

Später fand Ross in den Behördenakten ein Schreiben des WSA, das darauf hindeutet, dass man sich dort über ein Ende des Kraftwerkes nicht freuen würde. Nach Meinung des Verfassers genieße "die Anlage sozusagen Bestandsschutz". Eine Änderung der rechtlichen Zuordnung könnte Ansprüche des Betreibers auslösen, "die unbedingt zu vermeiden sind", hieß es weiter. Aber Betreiber Martin Riedmayer beantragte zunächst nicht die wasserrechtliche Erlaubnis. Erst als der Landkreis ihm einen Entwurf zugesandt hatte, stellte er Ende 2012 den entsprechenden Antrag unter dem Vorbehalt, dass die Erlaubnis so aussehen wird wie der Entwurf. Ob damals eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchgeführt wurde, ist unklar. Aber das WSA, das mitteilte, am Gerichtsverfahren nicht beteiligt zu sein und sich ohne Kenntnis des Verfahrensstandes nicht äußern wolle, hatte nicht nur ein nicht bestehendes Wasserrecht verpachtet. Es hatte im Jahr 2000 auch mit dem Ausbau der eigenen Anlagen am toten Arm begonnen, nachdem es Ross die entsprechenden Erlaubnisse für den Charterbetrieb erteilt und die nötigen Flächen verpachtet hatte. Eine Spundwand wurde gesetzt, die Zufahrt wurde gebaggert, heißt es in einem Aktenvermerk des Amtes. Angesichts der bis zu 11,5 Kubikmeter Wasser, die durch das Wasserkraftwerk und den Durchlass pro Sekunde fließen können, gebe es nun Probleme beim Fahren in der Höhe des Bootssteges.

Die Schiffe müssten sich gegen die aussetzende Strömung aufrichten, von einer "Phase des instabilen Kurshaltens" ist die Rede, eine Kollisionsgefahr mit dem Steg wird als groß angesehen.

Allein für den Ausbau der Bundeswasserstraße, meint Martin Ross, hätte man ein Planfeststellungsverfahren beginnen müssen. Das ist aber nicht nur langwierig, der Ausgang ist wegen möglicher Umweltbelange auch schwer zu prognostizieren. So verweist Ross, der sich dann natürlich beteiligt hätte, darauf, dass es keinen Durchlass für die flussaufwärts ziehenden Fische gibt - sie würden in den toten Arm hineingezogen und blieben vor dem Kraftwerk hängen.

Abfinden wollte Ross sich mit der Entwicklung nicht, er wehrte sich vielmehr weiter: gegen den Widerruf für den Betrieb des Steges, gegen angekündigte Kosten von 30 000 Euro für die Uferbefestigung auf seiner Seite und gegen die Aufforderung, den angeblich instabiler gewordenen Steg zu entfernen. Als dies das WSA 2008 schließlich im Wege der Ersatzvornahme selbst veranlasste, ließ es die Stämme zersägen. Laut Martin Ross waren dies Beweismittel, die die zunehmende Wassertiefe und damit die Gründe für die Instabilität bewiesen hätten. Schließlich kündigt das WSA Ross auch noch den Pachtvertrag für den Uferrandstreifen. Ob dies rechtmäßig war, darüber soll demnächst am Amtsgericht Zehdenick verhandelt werden. Mit dem Abriss des Steges durch das WSA und Fragen rund um die Erlaubnis für das Wasserkraftwerk soll sich in zweiter Instanz das Oberverwaltungsgericht beschäftigen. Und den Landkreis Oberhavel, die Bundesrepublik Deutschland als Wasserstraßenbetreiber und auch den Betreiber der Wasserkraftanlage hat Martin Ross auf Schadenersatz verklagt - das bestätigt der Kreis. Wie die Gerichte die Sachen sehen, wird man vielleicht in einigen Jahren wissen.