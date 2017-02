Frauenhaus: Zuwendungsbescheid über 52.000 Euro

artikel-ansicht/dg/0/

Oftmals werden diese Bescheide auf dem kurzen Dienstweg zugestellt, doch Wolfgang Gall war es wichtig, das Geld des Landkreises nicht im stillen Kämmerlein zu überreichen, sondern Catrin Seeger zusätzlich eine Plattform zu bieten, um auf ihre wichtige Arbeit aufmerksam zu machen. Denn das Rathenower Frauenhaus und sein Träger, der Unabhängige Frauenverein, stehen immer wieder vor Finanzierungsengpässen.

148.000 Euro Jahresbudget hat Catrin Seeger für das Frauenhaus und die Beratungsangebote verplant. Das Geld kommt von Land, Landkreis und Kommunen. 62.500 Euro steuert Brandenburg bei, 52.00 Euro das Havelland, 9.000 Euro die Kreisstadt Rathenow und insgesamt 10.000 Euro gibt es von den Kommunen Falkensee, Nauen und Premnitz. Zudem zahlen die Frauen und ihre Kinder eine Tagespauschale, die aber gegebenenfalls die Sozialämter übernehmen würden, erläutert Catrin Seeger. Der Rest des benötigten Geldes muss über Spenden finanziert werden.

Zwei Vollzeitkräfte kümmern sich um die Frauen vor Ort und bieten für den gesamten Landkreis Beratungen an. Im Frauenhaus selbst gibt es noch eine Hauswirtschafterin, die aber nur Teilzeitkraft ist. Während Catrin Seeger und ihre Mitstreiterin Jana Reinhardt die Frauen betreuen und beraten, muss die Hauswirtschaftskraft schon mal als Kinderhüterin einspringen, wenn die Mutter Termine hat. Denn eine spezielle Kraft für die Betreuung der Jüngsten im Haus fehle leider, so Catrin Seeger.

Das Haus selbst gibt es seit 24 Jahren. Die Stadt Rathenow hat es dem Verein in Erbpacht zur Verfügung gestellt. Das heißt aber auch, dass der Verein nötige Sanierungsarbeiten selbst durchführen muss. Zuletzt wurden projektbezogene Fördergelder für die Anschaffung einer neuen Küche akquiriert. Einzige Bedingung: Das alte Haus müsste seine Probleme mit den feuchten Wänden abstellen. Rund 12.000 Euro hat der Verein aus Spendengeldern investieren müssen, um das zu erreichen.

Neben der Aufnahme und Betreuung von Frauen im Frauenhaus, bietet das Krisen- und Beratungszentrum seine Dienste auch ambulant an. Persönliche Beratungen werden in Falkensee und Nauen angeboten. In Falkensee findet diese, neu seit Februar, im Bürgeramt in der Poststraße immer jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat zwischen 9.30 und 15.30 Uhr statt. In Nauen ist an jedem 1. Montag im Monat jemand im Familienzentrum in der Ketziner Straße für hilfesuchende Frauen da.

Frauen, die Hilfe brauchen oder eine Beratung wünschen, können sich unter 03385/503615 an das Krisen- und Beratungszentrum wenden, auch anonym. Die Telefonnummer ist allwöchentlich im Notfallkasten auf BRAWO-Seite 2 zu finden. Außerdem steht Frauen das bundesweite, kostenlose Hilfetelefon unter 08000/116016 zur Verfügung. Mehr Infos gibt es auf www.frauenhaus-rathenow.de.

Wer die Arbeit des Unabhängigen Frauenvereins und das Frauenhaus unterstützen möchte, der kann auf das folgende Konto spenden:

Kontoinhaber: Unabhängiger Frauenverein e.V.

Deutsche Bank, Konto 379197702; BLZ 12070024