23 Asylbewerber aus dem Raum Zehdenick "verschwunden"

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Binnen eines Monats soll die Zahl der in Zehdenick lebenden Asylbewerber um 23 Personen zurückgegangen sein. Lebten Ende November noch 171 Flüchtlinge in der Havelstadt, waren es zum 31. Dezember 2016 plötzlich nur noch 148. Womöglich sind sie von der Statistik verschluckt worden. Stabsstellenleiter Dirk Wendland ist der Frage nachgegangen. Eine "statistische Bereinigung" soll der Grund sein, will Wendland beim Landkreis Oberhavel auf Nachfrage erfahren haben. Demnach lebten 88 Asylbewerber in Wohnungen, weitere 60 in der Sammelunterkunft im Wohnheim des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums. Der plötzliche Rückgang "hat uns auch sehr irritiert", sagte Wendland im Stadtentwicklungsausschuss.