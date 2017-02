Drei Kinder nach Wohnungsbrand im Krankenhaus

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach einem Wohnungsbrand in Berlin-Staaken sind drei Kinder und ein Erwachsener ins Krankenhaus gekommen. "Sie wurden wohl nicht allzu schwer verletzt", sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Brand war am Donnerstagmorgen in einer Erdgeschosswohnung eines fünfstöckigen Gebäudes ausgebrochen. "Als wir eintrafen, schlugen Flammen aus einem Fenster", erklärte der Sprecher. Ein Erwachsener und zwei Kinder konnten sich selbst retten, ein weiteres Kind und ein Erwachsener wurden von der Feuerwehr befreit. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Feuerwehr war mit rund 40 Mann im Einsatz.