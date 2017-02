"One billion rising": Rathenow ist wieder dabei

artikel-ansicht/dg/0/

"One billion rising" ist eine weltweit am 14. Februar stattfindende Aktion, bei der auf Ungerechtigkeiten und Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen aufmerksam gemacht werden soll. Am Valentinstag 2012 wurde die Kampagne ins Leben gerufen, genau ein Jahr später fanden die ersten Aktionen statt. Seit dem haben sich weltweit immer mehr Frauen, in immer mehr Ländern beteiligt. Inzwischen wird in mehr als 200 Ländern der Erde getanzt.

Es gibt Statistiken, die besagen, dass eine von drei Frauen weltweit in ihren Leben Opfer von Gewalt oder Missbrauch wird. Bei einer Bevölkerung von mehr als 7 Milliarden Menschen sind das mehr als 1 Milliarde Frauen und Mädchen. Eine Milliarde ist im Englischen "billion".

Der Tanz zum Flashmob ist überall auf der Welt der selbe. Zum Song "Break the Chain" wird getanzt. Es gibt eine vorgegebene Choreografie. Wer diese lernen will, findet Videos dazu auf Youtube oder kommt am 12. Februar um 10.00 Uhr zu Family Fitness in die Milower Landstraße in Rathenow, wo der Tanz in einem kostenloser Workshop gelehrt wird. Vorher wird schon in der Rhinower Turnhalle getanzt. Dort findet am 9. Februar um 19.00 Uhr ein weiterer Workshop statt. In einem vor kurzem durchgeführten ersten Workshop haben sich schon rund 40 Frauen fit gemacht für ihren Auftritt auf dem Märkischen Platz.

Weitere Informationen zur Kampagne gibt es für Englischsprachige auf www.onebillionrising.org oder auf der deutschen Unterstützerwebseite www.onebillionrising.de. Die Rathenower Aktion ist auf Facebook unter "Tanzflashmob gegen Gewalt an Frauen und Mädchen weltweit" zu finden. Dort kann man sich auch schon ein erstes Video vom Übungsworkshop ansehen.