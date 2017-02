Oberhavel: "Fairplay-Konzept kommt gut an"

artikel-ansicht/dg/0/

Löwenberg (OGA) Der Fußballkreis Oberhavel/Barnim führt am 23. Februar um 18Uhr im Vereinsheim des Löwenberger SV eine Infoveranstaltung zum Thema Fairplay-Liga durch. In dieser finden die Spiele ohne Schiedsrichter statt, die Kinder treffen die Entscheidungen selbst. Unter der Leitung der Mitglieder des Jugendausschusses, René Goerlich und Matthias Frömming, werden Nachwuchstrainer und Betreuer zum Thema Fairplay geschult.

"Bisher kommen alle Beteiligten mit dem Konzept der Fairplay-Liga zurecht, es kommt gut an", sagt René Goerlich, der als Staffelleiter der F- und G-Junioren für die West-Staffeln der Kreisligen und Kreisklassen zuständig ist. "Der Termin wird hauptsächlich genutzt, um das Wissen aufzufrischen und neuen Jugendtrainern das Konzept zu vermitteln."

Die Rückmeldungen, die Goerlich zum Spiel ohne Schiedsrichter erhält, sind bislang überwiegend positiv. Er selbst ist auch von der Fairplay-Liga überzeugt: "Die Kinder managen das auf dem Platz wirklich gut und entschuldigen sich auch, wenn sie mal gefoult haben." Das Spiel habe eine ganz neue Dynamik bekommen, sei nun deutlich schneller. Letztlich habe man aber auch gar keine andere Wahl, als an der Fairplay-Liga festzuhalten. "Die Endspiele des Fußball-Landesverbandes Brandenburg werden alle im Sinne der Fairplay-Liga ausgetragen. Unsere Nachwuchsspieler hätten einen großen Nachteil, wenn wir ihnen das dann nicht beibringen würden."

Damit das Konzept aber wirklich umgesetzt werden könne, müssten alle an einem Strang ziehen, so Goerlich. "Die Trainer müssen den Kindern den Fairplay-Gedanken immer wieder vermitteln und auch die Eltern müssen sich an ihre Auflagen halten." Diese sehen vor, dass sie 20 bis 30 Meter vom Spielfeldrand entfernt stehen müssen. "So sinken ihre Möglichkeiten, aufs Spiel einzuwirken, erheblich."