Oranienburg (GZ) Nach den Schneefällen in den vergangenen Wochen blieb die weiße Pracht ausgerechnet an einer Bushaltestelle jedes Mal liegen. Eine Anwohnerin der Erich-Mühsam-Straße beschwerte sich darüber in der OGA-Redaktion. Der Schnee an der Haltestelle werde nicht geräumt. "Die Leute müssen ganz langsam gehen", sagte die Rentnerin. Wie könne es sein, dass ein kurzer Abschnitt ihrer Straße stets vom Winterdienst und der Straßenreinigung ausgelassen werde, wollte sie wissen. Der Gehweg an der Ecke zur Albert-Buchmann-Straße sei auch noch nicht vom Silvestermüll befreit worden.

Im Einsatz: Oranienburgs Winterdienst will keine Stellen in der Innenstadt auslassen. © MZV

Stadthofleiter Gerd Weidemann bedankte sich am Mittwoch für den Hinweis der Oranienburgerin. Von 4.20 Uhr bis 13.45 Uhr seien die Mitarbeiter des Winterdienstes im Stadtgebiet unterwegs gewesen. Zu ihren Aufgaben gehöre auch das Beseitigen von Schnee und Eis an den 86 Bushaltestellen, die sich allein in der Kernstadt befinden.

Dass die betroffene Haltestelle ausgelassen wurde, sei ein Versehen, entschuldigte sich Weidemann. Im Räum- und Streuplan sei nur die Albert-Buchmann-Straße verzeichnet gewesen. Für die Gehwege sind die jeweiligen Hauseigentümer, also Woba und Wohnungsbaugenossenschaft, zuständig. Die Haltestelle in der Erich-Mühsam-Straße heißt allerdings "A.-Buchmann-Str.". Und in der gesamten Albert-Buchmann-Straße gibt es drei Haltestellen.

Die Haltestelle in der Erich-Mühsam-Straße sei auf diese Weise "untergegangen", entschuldigte sich Weidemann. "Passieren sollte das natürlich nicht." Im Räum- und Streuplan trage die Haltestelle jetzt eine andere Bezeichnung, damit sie künftig nicht wieder ausgelassen wird, versprach der Stadthofchef.