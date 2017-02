Neun Menschen bei Häusereinsturz in China verschüttet

artikel-ansicht/dg/0/

Peking (dpa) Beim Einsturz von vier Wohnhäusern in China sind mindestens neun Bewohner verschüttet worden. Die vier- bis fünfstöckigen Häuser brachen am Donnerstagmorgen im Kreis Wenchang nahe der Stadt Wenzhou aus unbekannter Ursache zusammen, wie die amtliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Die Opfer gehörten zu zwei Familien. Wenzhou liegt in der Provinz Zhejiang im Osten des Landes.