Krankenhaus verlängert nach Brandstiftung Videoüberwachung

Cottbus (dpa) Nach einem Brand im Cottbuser Krankenhaus werden künftig die Mitschnitte der Videoüberwachung auf dem Gelände länger gespeichert. Auf Anregung der Polizei werden diese künftig erst nach 72 Stunden statt bislang nach 15 Minuten überspielt, wie das Carl-Thiem-Klinikum am Donnerstag mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass es sich um Brandstiftung handelte. Der Fall ist aber noch nicht aufgeklärt, wie eine Polizeisprecherin in Cottbus sagte.

Das Feuer war vergangenen September nachts im Keller unterhalb der Kinder- und Frauenklinik ausgebrochen. In einem Raum waren gelagerte Spanplatten in Brand geraten, was zu starkem Qualm geführt hatte. Verletzt wurde damals niemand, aber dutzende Patienten - darunter Babys und Kinder - in den darüberliegenden Ebenen mussten vorsorglich in andere Bereiche gebracht werden.