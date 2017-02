artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die deutsche Filmindustrie hat einer neuen Studie zufolge nicht nur kulturelle, sondern auch große wirtschaftliche Bedeutung. Wie Ressortministerin Brigitte Zypries (SPD) am Donnerstag mitteilte, erwirtschaftete die Branche im vergangenen Jahr mit gut 160 000 Beschäftigten fast 25 Milliarden Euro. Für jeden Euro Wertschöpfung in der Filmwirtschaft wurden zudem 1,60 Euro Wertschöpfung in der gesamten Volkswirtschaft erzielt, heißt es in der vom Bundeswirtschaftministerium in Auftrag gegebenen Untersuchung. Sie sollte am Abend in Berlin vorgestellt werden. Erarbeitet wurde sie von der Beratungsgruppe Goldmedia in Zusammenarbeit mit der Hamburg Media School und dem Consulting-Unternehmen DIW Econ.