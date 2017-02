artikel-ansicht/dg/0/

Karlsruhe (dpa) Ein homosexueller Mann will als Vater von neun in einer Fortpflanzungsklinik gezeugten Embryos anerkannt werden - nun ist er aber auch vor dem Bundesverfassungsgericht und damit endgültig gescheitert. Die Richter nahmen seine Beschwerde gegen mehrere vorangegangene Gerichtsbeschlüsse nicht zur Entscheidung an, wie am Donnerstag in Karlsruhe mitgeteilt wurde. Der Mann lebt mit seinem Partner und mehreren im Ausland von Leihmüttern geborenen Kindern zusammen. Die neun Embryos entstanden nach seinen Angaben vor einigen Jahren in einer kalifornischen Klinik bei der Zeugung zweier 2012 geborener Töchter aus seinem Sperma und den Eizellen einer Spenderin.