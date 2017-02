Strauchbeeren-Anbaufläche wächst in Brandenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa/bb) Sanddorn und Kulturheidelbeeren: Landwirte in Brandenburg setzen verstärkt auf den Anbau von Strauchbeeren. Im vergangenen Jahr wuchs die Fläche um rund 145 Hektar auf rund 875 Hektar, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag in Potsdam mitteilte. Die Erntemenge erhöhte sich auf 1790 Tonnen (2015: 1727 Tonnen).