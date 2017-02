Bauindustrieverband: Brandenburg muss in Personal investieren

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Der Bauindustrieverband Berlin-Brandenburg hat die Potsdamer Landesregierung aufgefordert, beim Landesbetrieb Straßenwesen mehr Personal einzustellen. Dafür sei ein Teil des Brandenburger Haushaltsüberschusses in Höhe von 360 Millionen Euro besser angelegt als in der Rücklage, sagte Hauptgeschäftsführer Axel Wunschel am Donnerstag in Potsdam. "Auf Dauer kann eine leistungsfähige Planung und der Erhalt von Straßen, Brücken und Radwegen nur gewährleistet werden, wenn die Landesregierung dauerhaft nicht nur in Projekte, sondern auch in Personal investiert."