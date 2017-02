Lobbyisten-Register soll mehr Transparenz bringen

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Mit einem eigenen Gesetzentwurf wollen die Organisationen Lobbycontrol und abgeordnetenwatch.de ihre Forderung nach einem verpflichtenden Lobbyisten-Register vorantreiben. Die Liste solle sichtbar machen, wer in wessen Auftrag und mit welchem Ziel bei Politikern Lobbyarbeit betreibt, erklärten die beiden Organisationen am Donnerstag in Berlin. Schon im Juli hatten sie einen Gesetzentwurf als Diskussionsgrundlage ins Internet gestellt. Auf der Basis von Verbesserungsvorschlägen und Kommentaren liegt jetzt eine überarbeitete Fassung vor.