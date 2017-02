Berliner Urteil: Umstrittene Autonomen-Kneipe bleibt vorerst

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Im Dauer-Streit um die Autonomen-Kneipe "Kadterschmiede" in Berlin-Friedrichshain hat das Landgericht zunächst gegen eine Räumung entschieden. Mit einem Versäumnisurteil wurde am Donnerstag die Klage des Hauseigentümers der Rigaer Straße 94 - einer Gesellschaft mit Sitz in Großbritannien - vorläufig abgewiesen. Die Auseinandersetzung dürfte weitergehen. Der Eigentümer-Anwalt will Einspruch einlegen.