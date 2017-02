Frau beim Eiskratzen von Autodieb überfallen

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (dpa) Beim Eiskratzen ist eine Frau in Frankfurt (Oder) von einem Autodieb überfallen und gewürgt worden. Nach Polizeiangaben war sie am Donnerstagmorgen gerade dabei, die Seitenscheiben ihres Autos vom Eis zu befreien, als plötzlich ein Unbekannter in ihren Wagen sprang und versuchte, ihn mit dem steckenden Autoschlüssel zu zünden. Die Frau riss die Beifahrertür auf und wollte den Schlüssel vom Zündschloss abziehen. Der Unbekannte prügelte nun auf sie ein und würgte sie am Hals. Die Überfallene ließ jedoch nicht locker. Der Mann ergriff schließlich die Flucht. Die Polizei sucht jetzt nach einem schlanken, 1,85 Meter großen Mann. Gegen ihn wird wegen Raubversuchs ermittelt.