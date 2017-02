Zebr@s waren die Stärksten

artikel-ansicht/dg/0/

Dort treten Schulmannschaften in sportlichen Staffelspielen gegeneinander an. In Nauen, Dallgow, Premnitz, Falkensee und Rathenow wurden die Vorrunden durchgeführt. Die besten Mannschaften qualifizierten sich dort für das Finale in der Havellandhalle Rathenow. Beim Schlitten fahren, Eishockey, Schnellballwerfen, Husky Schlitten ziehen und anderen Spielen traten die Finalisten an. Von Anfang an kam es zu einem Kopf an Kopf Rennen zwischen der Grundschule "Im Glien" Perwenitz und der Zebr@ Grundschule Brieselang.

Schnell setzten diese beiden Schulen ab. Die meisten Punkte erzielte die Zebr@ Grundschule Brieselang und verwies damit die Grundschule "Im Glien" Perwenitz und Grundschule "Friedrich-Ludwig-Jahn" auf die Plätze zwei und drei.

Sie freuten sich über den Wanderpokal der Mittelbrandenburgischen Sparkasse, Medaillen und kleine Preise. Damit sind sie Ausrichter des nächsten Finales. Alle Mannschaften waren dabei und zeigten, wie sportlich sie sind. Eine gelungene Veranstaltung, die allen Kindern eine Menge Spaß bereitete.