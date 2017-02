Hofmarschall führt Hausgemeinschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Erst im April des vergangenen Jahres waren sie in die Wohnanlage mit 20 altersgerechten Wohnungen in der Feldstraße Nummer eins eingezogen. Es ist die Stelle, an der mehr als 20 Jahre lang das sogenannte "rote Schloss" mit seinem Verfall im Zentrum der Stadt ein Ärgernis der Einwohner war. Bereits vier gemeinsame und auch Kennlern-Veranstaltungen trugen zur Wohlfühl-Atmosphäre aller Mieter in der neuen Wohngemeinschaft bei. In der vergangenen Woche gab es einen neuen Höhepunkt.

Kastellan Matthias Marr begrüßte sie gemeinsam mit Ingrid Ganzer und Heide Thulke, beide auch von der Hausgemeinschaft, in ihren historisch verbürgten und selbstgeschneiderten Roben aus Luises Zeiten. In den eher bescheidenen Räumen des Königspaares erfuhren die fast 20 Ketziner, wie das Leben am Hofe in den Sommermonaten, ganz anders als im mondänen Berlin, pulsierte.

So waren die Begegnungen mit der Dorfbevölkerung äußerst ungewöhnlich für die damalige Zeit. "Ich bin total fasziniert von den Tapeten", schwärmte Martina Schöller nach dem Rundgang.

Die Originaltapeten wurden 1947 teilweise sichergestellt und in der Nachwendezeit restauriert, ergänzt und wieder an ihren historischen Platz angebracht - inzwischen ein Besuchermagnet für das Schloss. Christa Schieschke war beeindruckt von der Führung durch den Kastellan. "Dabei wurde das damalige Leben so richtig lebendig", lobte sie nach dem Rundgang, als die Hausgemeinschaft den spannenden Nachmittag mit lobenden Dankesworten für Matthias Marr bei einer Tasse Kaffee ausklingen ließ.