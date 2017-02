Platz für den Stadtdialog

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (rue) Das Projekt Durch_einander nimmt Formen an - im wahrsten Sinne des Wortes: Am Dienstag haben die Projektteilnehmer in der Biwaq-Werkstatt auf dem Neuruppiner Bauspielplatz Möbel für das Museum Mobil gebaut. Damit soll das seit Dezember laufende Stadtdialog-Projekt in die Öffentlichkeit getragen werden.

artikel-ansicht/dg/0/1/1549142/

Gemeinsam wurde gesägt, geschliffen, lasiert und geschraubt. Entstanden sind Sitzgelegenheiten aus Holz und Obstkisten, ein Gestell für ein magnetisches Stadtmodell und ein Tresen sowie eine Infotafel. "Wir sind schnell vorangekommen", berichtet Museums-Mitarbeiterin Dorothea Leicht.

Die einfachen Möbel haben die Projektteilnehmer in modularer Bauweise angefertigt. So sind sie leicht zu transportieren. Die Sitzhocker dienen zudem gleichzeitig als Transportkisten für Materialien. Im letzten Arbeitsschritt erhielten die neuen Möbel noch das Durch_einander-Logo.

Premiere hat das Museum Mobil am heutigen Donnerstag. Von 10 bis 16 Uhr wird es auf dem Schulplatz stehen und die Neuruppiner einladen, sich bei warmen Getränken mit dem Projektteam auszutauschen. Wer mag, kann einen Fragebogen über die positiven und negativen Seiten Neuruppins ausfüllen, um seine Meinung in das Projekt einfließen zu lassen. Die ausgefüllten Bögen können unter anderem im Museum, bei Esta Ruppin, bei Grünkern in der Bilderbogenpassage oder in der Fontane Buchhandlung abgegeben werden. Zudem bietet das Team heute jeweils um 12 und 14 Uhr Stadtführungen an. Treffpunkt ist das Museum Mobil. "Wir sind jetzt in der Phase, wo wir mit Durch_einander in die Stadt gehen und das Projekt nach draußen kommt", freut sich Dorothea Leicht.

Ziel des Projekts ist, einen Stadtdialog anzustoßen und herauszufinden, wie Neuruppiner ihre Heimatstadt beziehungsweise ihren Wohnort erleben. "Wir wollen möglichst viele Meinungen zu Neuruppin sammeln, ob positive oder negative", erzählt Dorothea Leicht. Diese werden in einem Workshop ausgewertet, der Anfang April stattfinden wird. Anschließend suchen die Projektmitarbeiter sechs Orte heraus, an denen Aktionen starten werden. Zusätzlich eröffnet im kommenden Jahr eine Multimedia-Ausstellung im Museum, die die Projektergebnisse präsentiert.

Die Projekttreffen finden jeden Dienstag ab 14.30 Uhr im Museum statt. Neue Mitstreiter sind jederzeit willkommen. Durch_einander ist eine gemeinschaftliche Initiative des Museums Neuruppin und Esta Ruppin und wird gefördert von der Kulturstiftung des Bundes. Weitere Kooperationspartner sind die Stadt, die Fontane Festspiele, der Verein "Wir die Innenstadt", die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Ruppin, der Förderverein des Museums sowie der Kreissportbund.

Mehr Informationen zu Durch_einander finden Sie auf www.museum-neuruppin.de oder auf Facebook unter www.facebook.com/neuruppin.durch.einander. Das Museum Mobil macht am Sonnabend, 25. Februar, von 10 bis 16 Uhr Station im Reiz. Am Sonnabend, 18. März, steht es ebenfalls von 10 bis 16 Uhr an der Seepromenade.