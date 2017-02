Weg zum Wuthenower Gemeindezentrum ist frei

artikel-ansicht/dg/0/

Wuthenow (RA) Noch in diesem Jahr soll in Wuthenow der erste Raum des Dorfgemeinschaftshauses nutzbar sein. Möglich macht das der Zuwendungsbesched der Stadt über 150000 Euro, der in der vergangenen Woche verschickt wurde. Für die restliche Summe beginnen die Wuthenower nun damit, Spenden einzuwerben.