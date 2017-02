Weltmeisterin dreht Runden auf der Eisbahn

artikel-ansicht/dg/0/

Neuruppin (RA) Die in den 1970er-Jahren mehrfache Europa- und Weltmeisterin im Eiskunstlauf Christine Stüber-Errath kommt nach Neuruppin. An diesem Freitag bietet sie zuerst von 15 bis 16 Uhr auf der Eislaufbahn auf dem Neuen Markt eine Übungsstunde an. Danach wird sie 16.30 bis 18 Uhr in der Fontane Buchhandlung ihr frisch erschienenes Buch "Meine erste 6.0" signieren und mit Fans sprechen. 30 Prozent der Einnahmen des Buchverkaufs bei der Autogrammstunde spenden Autorin und Buchhandlung fürs Eislaufbahnprojekt.