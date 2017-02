Verbesserung der Notfallversorgung

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Bei einem Herzinfarkt zählt jede Minute. In einem Flächenland wie dem Havelland, wo die nächste Klinik oft viele Kilometer entfernt liegt, ist es umso wichtiger, dass Rettungsdienst und Herzzentrum vernetzt sind. Denn es muss so schnell wie möglich das verstopfte Gefäß am Herz wieder eröffnet werden, um zu verhindern, dass weitere Teile des Herzmuskels unwiederbringlich absterben.