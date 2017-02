artikel-ansicht/dg/0/

Tatverdächtiger nach Brandanschlag von Jüterbog in Haft

Jüterbog (dpa) Vier Monate nach dem Brandanschlag auf eine Unterkunft für junge Flüchtlinge in Jüterbog sitzt der Tatverdächtige in Untersuchungshaft. "Das Landgericht hat unserer Beschwerde stattgegeben und neben Brandstiftung auch den Tatvorwurf des versuchten Mordes anerkannt", sagte der Sprecher der Potsdamer Staatsanwaltschaft, Christoph Lange, am Donnerstag. Zuvor hatte die "Märkische Allgemeine" (online) berichtet. Angesichts der höheren Straferwartung habe das Landgericht nun Haftbefehl erlassen, so Lange. Das Amtsgericht Luckenwalde hatte dies nach der Festnahme des damals 20-jährigen Jüterbogers im November abgelehnt.

Blick auf ein beschädigtes Fenster der Flüchtlingsunterkunft in Jüterborg (Brandenburg) aufgenommen am 01.10.2016. Auf die Asylbewerberunterkunft für 20 minderjährige Flüchtlinge in der Innenstadt von Jüterbog ist ein Brandanschlag verübt worden.



