Valletta (dpa) Hilfsorganisationen haben vor dem EU-Gipfel auf Malta scharfe Kritik an den geplanten Beschlüssen zur Eindämmung der unerwünschten Migration aus Afrika geübt. Eine Zusammenarbeit mit Libyen, die vor allem der Abwehr von Migranten und Flüchtlingen diene, werfe die europäischen Grundwerte über Bord, kritisierte Oxfam am Donnerstag. Die Organisation Pro Asyl und der Paritätische Wohlfahrtsverband sprachen in einem offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel von einem "Tiefpunkt europäischer Flüchtlingspolitik".