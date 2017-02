artikel-ansicht/dg/0/

Erbil (dpa) Der Regierungschef der nordirakischen Kurden-Region, Nechirvan Barsani, hat die Aufnahme irakischer Asylbewerber in Deutschland als "humanitäre Leistung" gelobt. Besser sei es aber, die Menschen im Irak zu unterstützen, um eine Abwanderung zu verhindern, sagte der Ministerpräsident am Donnerstag am Regierungssitz in Erbil nach einem Gespräch mit Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU). 2016 hatten über 97 000 Iraker in Deutschland einen Asylantrag gestellt.