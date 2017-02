Der Neuling mit dem Jagdbogen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Noch bis zum Mittwoch können die Leser der MOZ für ihre Athleten zur Wahl der populärsten Sportler des Jahres 2016 in Oder-Spree stimmen. Wir stellen in loser Folge alle Kandidaten vor. Heute: Bogenschütze Horst Kleber von der BSG Pneumant Fürstenwalde.

Horst Kleber ist 68. Fünf Jahrzehnte war der gebürtige Sachse, den es 1972 als Zootechniker und Leiter einer LPG-Tierproduktion nach Mecklenburg zog, leidenschaftlicher Volleyballer. Bei Traktor Schwerin spielte er in der DDR-Liga und -Oberliga, ehe es ihn nach Ostbrandenburg verschlug. Kleber war Schwimmmeister in der Saarow-Therme - und Trainer bei der BSG Pneumant Fürstenwalde, führte die Volleyball-Männer des Vereins bis in die Brandenburg-Liga. "Das sind meine Jungs", sagt er mit Blick auf die Mannschaft, die in der höchsten Spielklasse des Landes nach drei Viertel der Saison auf Platz 5 rangiert, "sie sind fast alle durch meine Hände gegangen."

Als rüstiger Rentner suchte Horst Kleber ein neues sportliches Hobby, weil Knie und Schulter nicht mehr so mitspielen - er nennt es Volleyball-Krankheiten. Da kam die Aufforderung von Frank Forkert, einem ehemaligen Arbeitskollegen, gerade recht: "Komm doch mal mit zum Bogenschießen." Warum nicht? Der Neuling versuchte sich also auf die 18 Meter entfernte Scheibe. "Zum Glück ist in der Trainingshalle dahinter eine Abfangwand gespannt", erinnert sich Kleber und muss lachen.

Das war vor etwas mehr als zwei Jahren - und sein Ehrgeiz geweckt. "Was ich gemacht habe, hatte immer Hand und Fuß, auch wenn es vielleicht anfangs etwas schwierig war." Zwei Dinge reizten den Fürstenwalder besonders: Das Bogenschießen ist ein Einzelsport, "das war ich ja bisher nicht gewohnt. Ich bin nicht von einer Mannschaft abhängig und sie nicht von mir. Zudem kann ich mir meine Trainingszeit weitgehend selbst einteilen." Und ein bisschen Spaß machte es mittlerweile auch.

Horst Kleber besorgte sich Fachliteratur, probierte viel - und kaufte sich einen (Jagd-)Bogen. "Ein Hobby-Bogen mit wenig Zugkraft, 20 Pfund." Zum Vergleich: Profis ziehen 40 Pfund, also das doppelte, "je mehr Zugkraft, umso weiter und auch zielgenauer fliegt der Pfeil", weiß der Senior. Nach einem halben Jahr merkte Kleber, dass er im Trainings halbwegs mithalten kann und fuhr kurzerhand mit zu seinem ersten Wettkampf. Das war im November 2015, in Lindenberg bei Ahrensfelde, der Pneumant-Schütze schaffte gut 400 von maximal 600 Ringen und belegte Platz 3 in seiner Altersklasse. Die Konsequenz: "Jetzt will ich's wissen."

Als Neuling fuhr er zu den Hallen-Landesmeisterschaften nach Birkenwerder, holte auf Anhieb Bronze und hatte sich so für die Titelkämpfe des Deutschen Bogensport-Verbandes qualifiziert, bei denen er im März in Döbern hinter Georg Brand vom schwäbischen SV Schnaitheim und dem Potsdamer Hans Heinrich Schweiger Platz 3 der Ü65 mit dem Jagdbogen belegte. Zum Vergleich: Mit seinen 469 Ringen nach 60 Schuss wäre der Spreestädter in der nächstjüngeren, der Altersklasse Ü55, Vierter geworden.

Natürlich sorgte der Ex-Leipziger damit für einiges Aufsehen und fragende, fast ungläubige Gesichter bei der alteingesessenen Konkurrenz, nach dem Motto: Wo kommst du denn her? Und du schießt tatsächlich erst seit einem Jahr?

Der Hallen- folgte die erste Freiluftsaison - und "oh ja, da wurde es richtig schwer, denn draußen wird nicht auf 18 Meter Entfernung geschossen, sondern auf 50, 40, 30 und 20, jeweils 36 Pfeile, also in der Summe 144. Da dauert der Wettkampf schon mal den ganzen Tag, bei den deutschen Meisterschaften wird er sogar auf zwei Tage gesplittet", erläutert Kleber. "Eine besondere Schwierigkeit ist der Wind. Man muss mit ihm arbeiten, wie ein Segler. Dennoch habe ich mit meinen einfachen Bogen und der geringen Zugkraft weniger Chancen, je windiger es ist. Da ist das Schießen in der Halle vergleichsweise stupide."

Bei den Landesmeisterschaften in Schwedt gewann der Fürstenwalder, weil konkurrenzlos, die Goldmedaille, bei den nationalen Titelkämpfen auf der Anlage in Oberbauerschaft im Kreis Minden-Lübbecke (Nordrhein-Westfalen) war gar kein Wettkampf der über 65-Jährigen ausgeschrieben. Also schoss Kleber bei der Ü55 mit - und wurde mit 1015 Ringen hinter Hans-Peter Strahl vom Bogencentrum Cottbus-Briesen (1108) deutscher Vizemeister.

Ein solcher Wettkampf geht natürlich an die Substanz. "Fit muss man schon sein", betont der Schütze, der viel Schwimmen geht und ein bisschen Kraftsport macht. "Am Anfang fiel es mir schwer, bei voller Konzentration alles um mich herum auszublenden, an nichts zu denken, den Schuss technisch sauber abzuarbeiten und den Pfeil quasi unterbewusst loszulassen: Wenn man zu lange nachdenkt, hat man schon verloren."

Längst aber ist Horst Kleber in die Geheimnisse des Bogenschießens vorgedrungen - und hat sich mittlerweile sogar ganz individuelle Karbonpfeile an-fertigen lassen. "Vier Stunden lang habe ich in ,Matzes Bogenladen' in Hoppegarten probiert, um die genaue Auszugslänge und die Biegsamkeit, den richtigen Schwerpunkt und eine spezielle Befederung herauszufinden." Immerhin je rund 14 Euro kostet so ein (Einzel-)Stück.

Was sagt eigentlich Ehefrau Diana zu dem sportlichen Hobby des Spätberufenen? "Am Anfang meinte sie nur: Mach mal. Mittlerweile ist sie mein größter Fan, bringt viel Verständnis auf - ohne das würde es gar nicht gehen -, und kommt auch mit zu den deutschen Meisterschaften." Sogar mit dem Bogen hat sie sich versucht, "aber gemerkt, das ist nichts ihr's", sagt der Gatte lachend. Die Titelkämpfe finden am 11. März in Schwedt statt, qualifiziert hat sich Horst Kleber als Zweiter der Landesmeisterschaften in Birkenwerder hinter dem Lindenberger Reinhard Braunsdorf. Und die Zielstellung des Pneumant-Athleten? "Gut in den Wettkampf reinkommen, möglichst an den 500 Ringen kratzen und Bronze aus dem Vorjahr verteidigen." Na dann, "alles ins Gold", wie es bei den Bogenschützen heißt und das gelbe Zentrum der Scheibe meint.