Mehr Platz, mehr Praxis

Ostprignitz-Ruppin (MZV) Die Karriere klopft nicht von allein an der Tür an. Jugendliche müssen schon selbst rausgehen, um den Weg zu einer fundierten Ausbildung für beste berufliche Chancen zu finden. Ein lohnenswertes Ziel dafür ist alljährlich die Ausbildungsmesse "Deine Zukunft beginnt" am Oberstufenzentrum (OSZ) in Neuruppin.

In diesem Jahr erwarten mehr als 60 Unternehmen, Verbände und Branchenvereinigungen künftige Azubis und ihre Angehörigen am 18.Februar an der Alt Ruppiner Allee. Zum neunten Mal wird die Messe in Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur, der Industrie- und Handelskammer (IHK), der Handwerkskammer und dem regionalen Wirtschaftsförderer Inkom ausgetragen.

Die Veranstalter haben zudem wieder darauf geachtet, ein möglichst breites Spektrum an Berufsangeboten abzubilden. Ob Polizei, Sozial- und Pflegeberufe, Koch oder Kellner, Tierzucht oder Bürojob, Holzbau oder Metallverarbeitung - es ist alles da. Vor allem die großen regionalen Unternehmen buhlen dort um den Nachwuchs.

An Anschaulichkeit dürfte nichts zum Wünschen übrig bleiben. Denn die Ausstellungsfläche ist immens erweitert worden. Die OSZ-Häuser A, C und D werden neben dem Obergeschoss der Aula belegt sein. Dadurch kann zum Beispiel eine Autowerkstatt aufgebaut werden. Azubis selbst zeigen den Schülern ganz praktisch, was sie zu leisten haben - und sind dabei nicht nur auf die eigenen Worte angewiesen. Das gilt auch für die Küche des OSZ: Dort werden Unternehmen, die in der Gastronomie oder der Lebensmittelherstellung spezialisiert sind, ihr Können zeigen. Die Besucher werden sich die Ergebnisse dort auch munden lassen können.

Gerade im Hotel- und Gaststättengewerbe wird es immer schwieriger, Jugendliche für einen Beruf zu begeistern. Zumindest belegen das auch aktuelle Zahlen der Agentur für Arbeit. Demnach gehört für das Ausbildungsjahr 2017/18 der Koch mit 94gemeldeten Lehrstellen wieder zu den obersten Zehn der Angebote. Doch bislang haben nur 34 Jugendliche das als Berufswunsch angegeben. Auch Restaurant-Fachkräfte werden 69-mal im Agenturbezirksbereich gesucht. Bei den Bewerbern gehört auch dieser Job nicht zu den Top Ten. Demgegenüber haben Verwaltungen nur 39 Stellen gemeldet, aber 53 Jugendliche interessieren sich für diesen Job. Dabei wird klar: Nicht jeder Schulabgänger wird bei der Lehrstellen-Suche bei seiner ersten Wahl Glück haben. "Jugendliche sollten deshalb solche Messen nutzen, um sich über Alternativen zu informieren", sagt der Operative Geschäftsführer der Arbeitsagentur, Stefan Dirkes.

Das scheint bei den jungen Leuten auch anzukommen. So waren Ende 2016 im gesamten Agenturbezirk - Prignitz, Ostprignitz-Ruppin, Oberhavel und Havelland - nur 162Bewerber ohne Ausbildungsplatz. Das sind zwölfProzent weniger als im Vorjahr. Rund ein Drittel von ihnen hatte sich aber auch gar nicht um eine Lehrstelle gekümmert und sich erst nach Beratungsschluss bei der Agentur gemeldet. "Das Angebot der Arbeitgeber aus der Region bewegt sich weiter auf einem hohen Niveau", so Dirkes. Konkrete Arbeitsplatzangebote können dann also immer noch gemacht werden. Aber ob dann der Traumjob dabei ist, ist für alle unwahrscheinlich, die sich nicht rechtzeitig auf den Weg gemacht haben.

Die Organisatoren haben einen kostenlosen Transfer zur Messe eingerichtet. Er führt auch über Wildberg. Wer ihn nutzen will, muss die Postkarte vorlegen, die an die Schulen verteilt worden sind. Der Fahrplan: 8.55Uhr Kyritz Lindenschule, 9Uhr Kyritz Bürgerpark, 9.05Uhr Kyritz Berliner Straße, 9.10Uhr Wusterhausen Bahnhof, 9.20Uhr Neustadt Bahnhof, 9.35Uhr Wildberg Markt. Ankunft ist gegen 10Uhr.