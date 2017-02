Historische Ansichten

artikel-ansicht/dg/0/

Nauen (MOZ) Nauener Geschichte der interessantesten Art erlebten die zahlreich erschienenen Zuhörer beim Vortrag von Bodo Kalkowski, dem 3. Vorsitzende des Vereins der HeimatfreundeEr hat den größten Fundus von Fotografien mit historischen Ansichten seiner Heimatstadt, die er in einer Vortragsreihe geschichtsinteressierten Bürgern präsentiert. Der erste Vortrag im neuen Jahr befasste sich mit den Gebäuden der Goethestraße. Von den 400 in seinem Archiv vorhandenen Fotos dieser Straße, zeigte er 220. Seine Recherchen zur Geschichte der einzelnen Häuser fanden bei den Zuhörern reges Interesse. Ehemalige Bewohner der Goethestraße und seit langer Zeit in Nauen lebende Mitbürger kommentierten begeistert die Ansichten.

Der Bildvortrag begann mit einer Luftaufnahme der Stadt aus dem Jahr 1888. Die St. Georgen Straße bildete zu dieser Zeit die Grenze der Stadt zum Havelländischen Luch. Die heutige Hertefelder Straße gab es noch nicht. Am Rande der St. Georgen Straße befanden sich Gärten und dahinter die Bleichwiese. Sie erhielt diesen Namen, weil die Nauener Familien hier ihre Wäsche zum Bleichen auslegen konnten. Dafür mussten sie sich im Rathaus einen Bleichschein kaufen und hatten damit das Recht, die Wäschestücke, die von einer Person bewacht wurden, auf der Wiese auszulegen. Am anderen Ende der Goethe Straße befand sich das Mühlentor beziehungsweise auch Ruppiner Tor genannt. Rechts und links davon erstreckte sich die Stadtmauer, davor befanden sich ein Wassergraben und ein mit Wasser gefüllter Sumpf.

Dahinter begann die heutige Goethe Straße. Diesen Namen trägt die Straße erst seit 1949. Vorher hieß sie Breite Straße, Königsstraße und Potsdamer Straße.

Das erste Haus links am Anfang der Straße, vom Rathausplatz gesehen, war das Landratsamt. Es wurde 1826 errichtet, nachdem König Friedrich Wilhelm III. Nauen zur Kreisstadt für den Kreis Osthavelland bestimmte. 1901 befand sich neben dem Landratsamt die Kreissparkasse Osthavelland, die ab 1919 Kreisbank wurde. Interessant ist die Tatsache, dass zwei Säulen neben dem Eingang des Landratsamtes 1925 in den Neubau des Amtes integriert wurden. Sie schmücken heute noch den Eingang zum Verwaltungshaus des Landkreises. Wie über Jahrzehnte hinweg, befindet sich links des Einganges die Sparkasse. Rechts befand sich zu DDR-Zeiten eine Filiale der Staatsbank der DDR, heute sind darin die Räume für die Kfz-Zulassungsbehörde untergebracht.

Nur vier Häuser weiter, in der Nr. 55, vor 150 Jahren Potsdamer Straße 110, lebte ab 1850 der damals in Fachkreisen sehr bekannte Uhrmachermeister Carl W. Baecker. Er erbaute das Haus als Wohn- und Geschäftshaus. Neben seinem Broterwerb als Uhrmachermeister beschäftigte er sich mit der Astronomie. Hier erbrachte er neben der Herstellung von Taschenuhren für astronomische und geographische Ortsbestimmungen, durch die Entdeckung von drei Kometen auch in der Fachwelt beachtete bedeutende Leistungen. Heute befindet sich im Haus ein Augenoptikgeschäft.

Die nächsten Häuser in der Straße sind die Gaststätte "Berliner Hof", der nach der Wende dem Verfall preisgegeben war und jetzt rekonstruiert wird. Ihm folgt das Haus einer ehemaligen privaten höheren Mädchenschule, die am 22. Oktober 1868 von einem Fräulein Mathilde Franck gegründet wurde und 1929 in dem heutigen Goethe - Gymnasium integriert wurde. Zu nennen sind auch die bis in die DDR-Zeit hinein bestehende Fleischerei Schaub, die Lehrbäckerei der HO, in der es die in der DDR heißbegehrten Negerküsse gab, das Haus Nr. 54, in dem der Alte Fritz in seiner Jugend als Kommandeur eines preußischen Bataillons wohnte. Das Haus gehörte dem Kaufmann Kerkow. Weiterhin stand in der Goethestraße die älteste Apotheke Nauens, die Adler-Apotheke, und nicht zu vergessen die jüdische Synagoge. Bilder aus der Zeit nach 1900 und besonders zu DDR-Zeiten zeigen den Beginn und den fortschreitenden Verfall der historisch wertvollen Bausubstanz. Fast alle Häuser in der Straße sind nach der Wende durch Privatleute wieder restauriert worden. Nur dadurch konnte auch dieser Teil der Nauener Altstadt erhalten bleiben.