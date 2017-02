Bei ausreichend Schnee bleibt Lift in Betrieb

artikel-ansicht/dg/0/

Recht einsamer Skisportler: Karl-Heinz Cromberg nutzte die guten wintersportlichen Bedingungen am Skihang in den Diehloer Bergen für die Abfahrt.

Dennoch wollen die Verantwortlichen des MSV den Lift am Skihang auch an den kommenden Tagen in Betrieb nehmen, vorausgesetzt, der Schnee bleibt trotz vorausgesagter leichter Plusgrade liegen. "Wenn alles klappt, öffnen wir am Freitag ab 14 Uhr sowie am Wochenende schon vormittags. Das wird auch ein bisschen davon abhängen, wer vom Verein Zeit hat, um den Lift zu betreuen", sagt Wolf-Rüdiger Kriebel. Der Hang könnte von Ski- und Snowboardfahrern dank Flutlicht bis in die Abendstunden genutzt werden. Zudem lohnt auch ein Gang hoch hinauf zum Fernrohr, das im vergangenen Jahr aufgestellt worden war.

Wer sicher gehen will, ob der Hang offen ist, kann sich bei Wolf-Rüdiger Kriebel (Telefon 0176 41481559) und Jens Beige (03364 800337) erkundigen.