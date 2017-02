Gesund und fit älter werden

artikel-ansicht/dg/0/

329 Frauen und Männer werden derzeit in 34 Gruppen des Bildungs- und Gesundheitssportvereins des Kreissportbundes (KSB) betreut. Ganz oben an steht der Bedarf im Bereich der Orthopädie. Zudem gibt es Herz- und Lungensportgruppen. Was in der Statistik des Vereins auffällt: Es sind vor allem Frauen, die die Angebote nutzen, die es selbst in die Hand nehmen, auch im Alter gesund zu bleiben oder nach Krankheiten wieder zu gewohnter Vitalität zu finden.

Der Bildungs- und Gesundheitssportverein widmet sich dem Präventions- und dem Rehabilitationssport sowie der nachhaltigen Sportbetreuung in Vereinen und der betrieblichen Gesundheitsvorsorge. Die Krankenkassen wissen um den Wert der sportlichen Betätigung ihrer Mitglieder. Sie zahlen bis zu 80 Prozent der Kosten für Gesundheitskurse, für Reha-Kurse übernehmen sie ohnehin die Kosten. Mehrere größere Betriebe und Einrichtungen, wie das Finanzamt, Steremat oder die Kreisverwaltung bieten Betriebssport an, oft als sogenanntes "Mittagsband". "Der Bedarf steigt", weiß KSB-Vorsitzender Dieter Schäfer. Neben den Kursen des Vereins sichert der Kreissportbund selbst ebenfalls Kurse im Bereich Orthopädie - mit mehr als 260 Teilnehmern zwischen Strausberg und dem Oderbruch. "Wir stoßen an unsere personellen Grenzen", erklärt Schäfer. Nur durch die enge Verzahnung sei es möglich, die notwendigen qualifizierten Übungsleiter sichern zu können.

Längst sei eine ausreichende sportliche Bewegung jedoch nicht nur Sache der älteren Generation, betont Schäfer. Durch die Arbeit in den zahlreichen Breitensportprojekten - in 19 Kitas realisiert der KSB die Bewegungserziehung, vermittelt in 38 Gruppen Kindern den Spaß am Sport und sichert zudem in zwölf Gruppen im Rahmen von Ganztagsschulprogrammen in ganz Märkisch-Oderland sportliche Betätigung - wissen die Akteure, dass Prävention schon im frühesten Alter beginnen muss. Kinder und Jugendliche verbringen immer mehr Zeit an Schulbänken und vor heimischen Kommunikationsgeräten. Muskulaturen werden nicht voll ausgebildet, es kommt frühzeitig zu Schädigungen gerade im orthopädischen Bereich.

Eines der nächsten Vorhaben des Kreissportbundes ist der Aufbau einer Präventionskette im Raum Bad Freienwalde. Die soll über Kita, Schule und Hort, über die Freizeiteinrichtung Offi bis hin zu Ärzten vor Ort führen. "Damit kann frühzeitig Krankheiten, wie eine Fettleibigkeit bei Kindern, entgegengewirkt werden", sieht es Schäfer. Für ihn ist das eines von weiteren Feldern, denen sich der Dachverband, aber auch andere Vereine stärker widmen sollten und müssten. Auch im Bereich Schwangerschafts- und Rückbildungssport werden Pläne geschmiedet, um neue Angebote zu schaffen. Das funktioniere nur, wenn sie wohnortnah sind, weiß Schäfer.

Mit einem breitgefächerten Vortragsprogramm - sei es in Selbsthilfegruppen oder Seniorenheimen - wird über neue Erkenntnisse informiert, geben Experten Tipps zu allen Bereichen, sei es das Thema Schlaf, Stoffwechselfragen oder der Säure-Basen-Haushalt.

Um all die Aufgaben wahrnehmen zu können, bedarf es der ständigen gesundheitlichen und sportlichen Aus- und Fortbildung. In Zusammenarbeit mit dem Regionalen Weiterbildungsbeirat des Landkreises und der Europäischen Sportakademie Brandenburg realisiert der Verein die Erwachsenenbildung als "Volkshochschule des Sports" sowie die interne Aus- und Fortbildung im organisierten Sport des Landkreises. Regelmäßig gibt es Grund- und Lizenzlehrgänge für Übungsleiter. Zum Spektrum des Bildungs- und Gesundheitsvereins gehören zudem Lehrgänge für Kassenprüfer sowie zu Grundlagen von Steuern und Buchführung.

Bildungs- u. Gesundheitssportverein beim KSB MOL, Klosterstraße 1, Strausberg, Tel. 033414906633, E-mail: www.bildungswerk@ksb-mol.de