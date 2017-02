Haus & Grund in Beeskow präsent

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Ab sofort ist der Eigentümerverband Haus & Grund wieder in Beeskow präsent. Repräsentiert wird Haus & Grund in Beeskow durch Christine Scholtke. Sie ist Kauffrau der Immobilien- und Wohnungswirtschaft und seit 1994 Inhaberin der in Beeskow ansässigen Terra Immobilien Hausverwaltung. Das Büro befindet sich am Markt 9-10. Die Repräsentanz in Beeskow ist dem Ortsverein Erkner und Umgebung angeschlossen.